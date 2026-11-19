Internet è stata costruita dagli uomini per gli uomini, e soprattutto da uomini bianchi per uomini bianchi. In passato si poteva pensare che così concentrasse nelle loro mani potere e privilegi. Lo fa, ma non si limita a questo. È diventata per lo più un mostro predatorio che sfrutta proprio le persone per le quali era stata creata. Oggi una vasta rete di piattaforme online – che comprende pornografia misogina, criptovalute, mercati predittivi, influencer maschilisti e propaganda razzista e di destra – divora menti, cuori e anime per arrivare ai portafogli.

I segnali d’allarme c’erano già negli anni dieci del duemila. Nel 2016, quando si parlava molto di come il gruppo Stato islamico guadagnava seguaci su internet, un’esperta di sicurezza informatica mi disse che era più preoccupata da una tendenza meno nota: il reclutamento online di giovani uomini tra le file dei gruppi di estrema destra. Negli anni successivi le sue parole hanno continuato a tormentarmi, mentre assistevamo all’ascesa del nazionalismo bianco, dell’antisemitismo e di altre forme di odio razzista accompagnate da una feroce misoginia. Tutto progettato per attirare i maschi alla ricerca di guide e modelli da seguire, usando i loro passatempi online.

Quella che poi è stata chiamata “maschiosfera” era spesso descritta come un fenomeno misterioso o nato spontaneamente dal basso. In realtà è in gran parte un giro d’affari gestito su piattaforme on­line che fanno soldi lasciando proliferare bugie, odio e manipolazione. La maschiosfera è diventata un miasma che avvolge tutti, dai dirigenti della Silicon valley agli adolescenti reclutati per la destra dalle piattaforme di quei titani. È un insieme condiviso di riferimenti e punti di vista nato in rete, che ha finito per avere effetti nella vita reale, modellata dalle idee e dai valori assorbiti online. La tanto discussa crisi della mascolinità è in buona parte il prodotto dello sfruttamento dell’identità maschile a fini politici e commerciali. I molti aspetti di questo fenomeno sono spesso trattati separatamente, ma sono tutti collegati.

Direzioni nettamente diverse

L’impatto di questo universo online, che funge da motore di reclutamento per l’estrema destra, così come la tendenza degli uomini giovani a spostarsi a destra, è tanto rilevante quanto l’impatto globale del trumpismo. Alle presidenziali del 2024 il voto dei giovani uomini e delle giovani donne è andato in direzioni “nettamente diverse”, secondo l’istituto di sondaggi Navigator. Trump è stato sostenuto dal 57 per cento degli uomini sotto i trent’anni, mentre il 41 per cento ha scelto Kamala Harris. Tra le giovani donne, la candidata del Partito democratico ha preso il 59 per cento dei voti, mentre il 35 per cento ha votato Trump.

Il presidente ha ringraziato Elon Musk, proprietario di X, per averlo aiutato a vincere nel 2024. Anche Andrew Tate, influencer che si è arricchito grazie ai contenuti maschilisti ed è attualmente accusato di abusi sessuali in due paesi, avrebbe contribuito a convincere i giovani uomini a votare per il candidato repubblicano (nel 2016, la mattina dopo la vittoria di Trump contro Hillary Clinton, David Duke, ex leader del Ku klux klan, definì “eroe” Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, che il mese prima aveva pubblicato migliaia di email sottratte al direttore della campagna elettorale di Clinton). I giovani reclutati sono vittime quando sono manipolati e sfruttati, e diventano a loro volta responsabili quando diffondono odio o partecipano ad azioni che danneggiano altri.

La mia conversazione con l’esperta di sicurezza informatica è avvenuta un paio d’anni dopo il Gamergate del 2014, che un giorno potrebbe essere ricordato come il focolaio di una sorta di pandemia dell’immaginario. Il caso scoppiò quando un piccolo gruppo di appassionati di videogiochi trasformò dei meschini rancori verso le ex fidanzate in una tempesta online, coinvolgendo migliaia di uomini inferociti che presero di mira prima alcune donne e poi le donne in generale. Come ha scritto nel 2025 la giornalista Harmeet Kaur, “quella campagna violenta è stata una delle prime indicazioni del fatto che ciò che succedeva online poteva avere conseguenze rilevanti anche fuori dalla rete. E che un gruppo di persone che conoscevano bene i meccanismi di internet potevano manipolarli per scopi nefasti”.

Ma in pochi hanno prestato attenzione all’accaduto, ha spiegato Kaur. “Le piattaforme dei social media su cui si è sviluppato il Gamergate non hanno fatto abbastanza per contrastare i contenuti tossici e gli abusi online, mentre i politici, i mezzi d’informazione tradizionali e gran parte dell’opinione pubblica non ne hanno compreso la portata oltre il mondo dei videogiochi”.

Nel 2017 a Charlottesville, in Virginia, una folla di uomini bianchi inferociti sfilò scandendo slogan antisemiti alla manifestazione Unite the right, organizzata contro la rimozione di una statua confederata. A quel punto le conseguenze di cui mi aveva avvertito l’esperta erano diventate evidenti, almeno a chi cercava di risalire alle loro origini. Integrity first for America, un’organizzazione per i diritti civili che aveva denunciato gli organizzatori della manifestazione, aveva osservato che “l’enorme quantità di post di Facebook, Discord, Twitter e Instagram acquisiti agli atti dimostra quanto i social media siano stati centrali nell’organizzazione di Unite the right. Queste aziende sono spesso criticate perché si rifiutano di intervenire sulle loro piattaforme contro le attività dei suprematisti bianchi e dei neonazisti”.

Nel 2014 erano già attivi anche altri settori della nascente maschiosfera. Per esempio i siti degli incel, i “celibi involontari”, sembravano aver plasmato la visione del mondo del ventiduenne che il 23 maggio di quell’anno uccise sei giovani e ne ferì altri quattordici con un coltello, una pistola e un’auto vicino all’università della California a Santa Barbara, prima di togliersi la vita con un colpo di pistola. L’uomo aveva lasciato una lunga invettiva carica di recriminazioni e rancore, parlando di “giorno della vendetta”. Era stato attirato dall’ideologia incel, secondo cui le donne sarebbero tenute a fare sesso con gli uomini eterosessuali e andrebbero odiate quando si rifiutano o esprimono bisogni e desideri propri. È una visione cupa (e molto diffusa), in cui il sesso è una merce e una misura dello status maschile, mentre le donne sono al tempo stesso quella merce e le sue detestate custodi, da aggirare con l’inganno o piegare con la coercizione.

Le comunità incel online sembrano fatte apposta per alimentare il risentimento e rendere i loro seguaci incapaci di interagire con le donne, o perfino di riconoscerle come esseri umani. Gli incel sono uniti da questo rancore, e incolpano le donne per il proprio fallimento, trasformando la loro ideologia in un circolo vizioso che alimenta frustrazione e rabbia.

Del resto, l’obiettivo della maggior parte dei siti è trattenere gli utenti. Oggi diversi settori della macchina della disinformazione della maschiosfera insegnano ai ragazzi e ai giovani uomini che le donne fanno sesso solo con uomini irrealisticamente alti, muscolosi e ricchi. Ciò genera risentimento verso le donne, il senso d’inadeguatezza e un’ossessione per l’aspetto fisico e la forma atletica che serve a vendere altri prodotti. Per qualche motivo, l’enorme numero di uomini con un fisico e un reddito nella media che vivono matrimoni felici non sembra bastare a smentire questa percezione distorta.

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Il culto dei muscoli e della virilità trova riscontro nell’amministrazione Trump. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha un’ossessione per i soldati capaci di fare un gran numero di piegamenti sulle braccia e propone di sottoporli a test per individuare eventuali carenze di testosterone. Robert F. Kennedy Jr., il segretario alla salute pubblica, si esibisce in imbarazzanti dimostrazioni pubbliche di prestanza fisica ed è fissato con il consumo di proteine. E il presidente ha organizzato nel prato della Casa Bianca una serie di incontri di arti marziali miste per festeggiare i 250 anni dalla dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti.

La supremazia maschile è entrata nel linguaggio di Trump, Musk e di altri uomini estremamente ricchi e potenti, diventando parte integrante del programma non ufficiale del Partito repubblicano.

Si è unito al gruppo perfino Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e uno degli uomini più ricchi del mondo. Anche se guida un settore in cui dipendenti e dirigenti sono in schiacciante maggioranza uomini, ha dichiarato nel podcast di Joe Rogan: “Gran parte della nostra società è diventata molto… castrata o evirata. … L’energia maschile è un bene… ma credo che la cultura aziendale abbia cercato di allontanarsene”, arrivando infine ad associare la mascolinità a “una cultura che celebra l’aggressività”. Qualche anno fa Zuckerberg aveva anche accettato la sfida di Musk a un combattimento in gabbia, che non si è mai fatto. Forse pensa che servirebbero più combattimenti in gabbia nei consigli d’amministrazione o più molestie sessuali sul lavoro?

Andrew e Tristan Tate (a sinistra) a Fort Lauderdale, in Florida, il 27 febbraio 2025 ( Alon Skuy, Getty )

Il linguaggio del porno

Musk è convinto che la mascolinità e l’identità bianca siano minacciate. Dopo aver comprato Twitter nell’ottobre 2022 e averlo chiamato X, ha trasformato la piattaforma in una macchina di propaganda del nazionalismo bianco e di recriminazioni senza fine. Ha inoltre trasformato Grok, il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale, in uno strumento per “spogliare” le persone: permette agli utenti di X di creare immagini senza vestiti di persone reali, per lo più donne e ragazze. È il suo contributo al più ampio problema dei deepfake a sfondo sessuale, compresi quelli creati dagli studenti per perseguitare le compagne di scuola. Di recente la xAi, una delle aziende di Musk, ha presentato un ricorso d’urgenza per impedire l’applicazione di una nuova legge del Minnesota contro queste pratiche. Al pari di Zuckerberg, Musk sembra vivere in una sorta di irrealtà. Forse è un altro circolo vizioso: internet crea miliardari e la ricchezza estrema li allontana dalla propria umanità, da quella degli altri e dalla natura, come sostengono Astra Taylor e Naomi Klein nel libro Il nuovo fascismo e la lotta per il mondo in cui vivremo (La nave di Teseo 2026).

Anche il linguaggio della pornografia e della maschiosfera rientra nel discorso della destra. Musk usa spesso il termine cuck, abbreviazione di cuckold, una categoria popolare nel porno che indica un uomo che ama vedere o immaginare la propria compagna in un rapporto sessuale con un’altra persona. Il 17 agosto Steven Cheung, il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, ha rivolto pubblicamente questo epiteto al senatore democratico Jon Ossoff. Brandon Herrera, un fanatico delle armi che si è candidato due volte al congresso in Texas, si è rivolto così a Shannon Watts, fondatrice di un’organizzazione contro la violenza causata dalle armi, e alle madri in generale: “Solo perché ti sei fatta venire dentro da qualcuno non vuol dire che debba fregarmene qualcosa delle tue opinioni politiche. Aver tenuto il tuo trofeo di sperma non rende meno sbagliate le stronzate che dici”. Con “trofeo di sperma” intendeva, a quanto pare, “figlio”.

Ad agosto è stato pubblicato un ampio rapporto che affronta gli effetti di internet sui giovani uomini, con una compassione e un coraggio che non avevo mai visto prima. È intitolato The grift economy, l’economia del raggiro, ed è stato realizzato da Reset Tech ed Equimundo, due organizzazioni che si occupano rispettivamente di sicurezza delle tecnologie digitali e di modelli di mascolinità. Gli autori scrivono: “Esiste un’industria da miliardi di dollari che fa leva sulla solitudine, sull’ansia economica e sull’identità degli uomini. Non si definisce un’industria. Si definisce un movimento, una fratellanza, una strada per il successo. Si presenta come l’antidoto a una società che ha tradito gli uomini e intanto gli vende proprio ciò che li tiene isolati, ne prosciuga le finanze e li rende psicologicamente dipendenti dai giovani uomini che guadagnano sulle loro difficoltà. È sfruttamento alla luce del sole. Anche le principali piattaforme online, come YouTube, TikTok, X, Instagram e altre, non sono semplici partecipanti passive dell’economia del raggiro. Intervengono in modo discontinuo e spesso solo a cose fatte, a volte rimuovendo singoli post, ma lasciando intatti i flussi di denaro e il funzionamento dell’ecosistema”.

Gli autori rifiutano il termine maschiosfera perché “descrive un’operazione commerciale predatoria come un movimento culturale”, e preferiscono parlare di “industria del risentimento”. Ma è strano che anche The grift economy, come quasi tutti i testi sull’epidemia di solitudine e sugli effetti di internet sui giovani uomini, escluda per moralismo uno dei prodotti più dannosi della rete: il porno online. La pornografia è diventata di fatto la fonte di educazione sessuale dei giovani e nella maggior parte dei casi non incoraggia abitudini sane. Anni fa ho letto il resoconto di un ex regista porno sul proprio lavoro: “Come regista di pornografia eterosessuale, ho imparato che il mio compito ufficiale era assicurarmi che le ragazze si spogliassero, ma la mia vera responsabilità era fare in modo che fossero punite. Le scene che attiravano più attenzione, e quindi rendevano di più, erano quelle in cui le donne prese di mira venivano umiliate a parole e a volte anche fisicamente”.

Robert F. Kennedy Jr, Joe Rogan e W. Bryan Hubbard con Donald Trump. Washington, aprile 2026 ( Jim Watson, Afp/Getty )

Uno studio del 2020, condotto da quattro ricercatori dell’università dell’Indiana, conferma il suo racconto: “Nel complesso, era presente almeno un atto di aggressione fisica nel 45 per cento delle scene di Pornhub e nel 35 per cento di quelle di Xvideos. Le cinque forme più comuni erano sculacciate, pratiche che provocano conati di vomito, schiaffi, tirate di capelli e strangolamenti. Nel 97 per cento dei casi le aggressioni erano dirette contro le donne”.

Guardare molta pornografia può dare assuefazione, per cui si ha bisogno di contenuti sempre più estremi per eccitarsi. Internet non si limita ad assecondare questo bisogno: lo indirizza attivamente verso quei contenuti. Nel 2025 un britannico arrestato per aver guardato materiale pedopornografico ha raccontato al Guardian che a forza di consumare pornografia i contenuti più comuni non bastavano più a eccitarlo: “Presto ti ritrovi a guardare fantasie di stupro. Sui siti più diffusi ci sono un sacco di categorie del genere. Poi passi alle adolescenti. Gli algoritmi continuano a mostrarti cose sempre più estreme”.

Tra le poche persone che hanno denunciato la diffusione e la pericolosità del porno c’è Peggy Orenstein, che ha scritto prima , uscito nel 2016, e poi nel 2020. Nel 2024 ha pubblicato sul New York Times un editoriale agghiacciante sulla diffusione dello strangolamento durante i rapporti sessuali tra adolescenti e giovani adulti. “Lo strangolamento durante il sesso, praticato quasi sempre sulle donne nella pornografia eterosessuale, è da tempo comune sui siti gratuiti, la fonte primaria di educazione sessuale degli adolescenti”, ha scritto. “Come per qualsiasi altra cosa, l’esposizione ripetuta può rendere attraente ciò che un tempo appariva ripugnante. Spesso i comportamenti normalizzati dal porno passano nel giro di pochi anni ai mezzi di comunicazione più diffusi e poi vengono replicati nelle camere da letto o nelle residenze universitarie, in un processo che finisce per autoalimentarsi”. Lo strangolamento può causare traumi emotivi, danni cerebrali o la morte. In numerosi casi di omicidio, gli uomini hanno sostenuto di aver strangolato accidentalmente la propria compagna durante un rapporto consensuale di “sesso violento”. Questo ci ricorda che tale versione del sesso è anche un modo di flirtare con l’omicidio.

La sintesi della maschiosfera

Quasi tutte queste dinamiche sono riassunte nella figura di Andrew Tate, attualmente in carcere in Florida insieme al fratello Tristan, in attesa di estradizione nel Regno Unito per rispondere di accuse penali. Per il primo comprendono, secondo le autorità giudiziarie britanniche, “altri sette capi d’accusa per stupro, tre per organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, tre per aggressioni con lesioni e altri diciannove per reati relativi a pornografia minorile ed estrema”. Il secondo è invece accusato di “un ulteriore reato di violenza sessuale, due di stupro e tre per aver organizzato o facilitato il traffico di persone a fini di sfruttamento sessuale”. Le lesioni comprendono molti episodi di strangolamento, denunciati da diverse vittime dei fratelli. Dopo anni di esitazioni, anche la Romania ha incriminato Andrew Tate per “tratta di minorenni, riciclaggio, rapporti sessuali con una minorenne e tentativi di condizionare i testimoni”.

Durante gli incontri di arti marziali miste alla Casa Bianca. Washington, 14 giugno 2026 ( Tom Brenner, Getty )

I Tate sono passati dal kickboxing alla gestione di un bordello via webcam, dove le donne erano tenute recluse e sottoposte a vari abusi, fino a diventare forse gli influencer più potenti dell’intera maschiosfera. Secondo The grift economy, sulla base del numero di iscritti dichiarato, la Real world university dei Tate genererebbe circa 184 milioni di dollari di ricavi lordi all’anno. Offre corsi su come diventare più simili ai Tate e ricompensa gli utenti che ne reclutano altri, sul modello degli schemi piramidali.

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Nella sua lunga inchiesta sui fratelli, pubblicata a giugno sul New Yorker, Heidi Blake descrive l’attività più costosa di Andrew Tate, la war room, la camera della guerra che “per circa ottomila dollari all’anno prometteva di ‘liberare l’uomo moderno dalla prigionia imposta dalla società’. Gli iscritti imparavano a reclutare donne da ridurre in ‘schiavitù sessuale’ attraverso una serie di tutorial che Tate chiamava il suo dottorato, una sorta di laurea in sfruttamento della prostituzione”. Blake scrive anche che Tate “ha ripetutamente incoraggiato gli uomini a stringere la gola alle donne durante il sesso per affermare il dominio maschile”.

In altre parole, dopo aver costruito la sua prima fortuna sfruttando le donne per spillare denaro agli uomini, Tate è passato a sfruttare direttamente questi ultimi, anche insegnandogli a maltrattare e disprezzare le donne. Tutto questo ha avuto un impatto enorme sui ragazzi, soprattutto nel Regno Unito. The grift economy osserva che molti ragazzi e giovani uomini cercano di migliorarsi e di trovare modelli da seguire, ma online si imbattono in queste versioni distruttive della mascolinità: “La ‘mascolinità’ è diventata una categoria commerciale costruita e confezionata online, alimentata da incentivi economici. Influencer, piattaforme e venditori esterni condividono un sistema di guadagni che trasforma l’insicurezza maschile in attenzione, l’attenzione in risentimento e il risentimento in profitto”.

Risentimento è una parola chiave. Gli uomini di destra più in vista su internet – tra cui Tate, Musk, Trump e JD Vance, e commentatori come Tucker Carlson – sostengono di avere tutto ciò che di bello offre la vita: montagne di soldi, grande potere e influenza, beni di lusso. Eppure trasmettono infelicità, rancore, risentimento, astio e vittimismo. Già dai tempi di Margaret Thatcher e Ronald Reagan, la cultura della destra è animata da una povertà emotiva, una meschinità e una mancanza di empatia mascherate da un argomento apparentemente razionale: i ricchi e lo stato non possono permettersi di soddisfare i bisogni dei poveri, che comunque sono gli unici responsabili della propria povertà. Il risentimento è l’esca usata per reclutare. Fabbricare motivi di rancore è essenziale per vendere tutto il resto del pacchetto. La tanto discussa crisi della mascolinità è un’operazione a scopo di lucro, anche se molti di quelli che la alimentano credono davvero in ciò che vendono e incarnano il disagio su cui fanno leva.

Forse la gioia, l’empatia e la generosità hanno la stessa fonte

Nel 2025 Musk, avviato a diventare il primo uomo con un patrimonio di mille miliardi di dollari, ha distrutto l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), a quanto pare perché nutrire bambini affamati e prevenire morti per malattia non era “efficiente”. Ha dichiarato, naturalmente nel podcast di Joe Rogan, che “la debolezza fondamentale della civiltà occidentale è l’empatia”. La rivista medica The Lancet stima che entro il 2030 la chiusura dell’Usaid provocherà più di 14 milioni di morti, tra cui quattro milioni e mezzo di bambini sotto i cinque anni.

Generazione in bancarotta

Anche mentre i mezzi d’informazione davano ampio spazio ai presunti crimini dei fratelli Tate (che entrambi negano), Andrew Tate riceveva il sostegno di personaggi di destra come Tucker Carlson, Charlie Kirk, Candace Owens e Donald Trump Jr. Tate era stato espulso da Twitter, ma Musk lo ha riammesso dopo aver comprato l’azienda. Tate sarebbe entrato in contatto con Barron Trump, il figlio più piccolo del presidente, che stava cercando di convincere i giovani uomini a votare per il padre, anche organizzando una cena a Mar-a-Lago con Justin Waller, un influencer che collabora strettamente con i Tate ai loro corsi.

Tate ha lanciato una memecoin (una criptovaluta legata a un meme o a una comunità online) e ha puntato, perdendoli, decine di migliaia di dollari nell’iniziativa di Donald Trump Jr. nel settore delle criptovalute. Secondo la Reuters, alla fine dell’aprile 2026 “la famiglia Trump aveva guadagnato 2,3 miliardi di dollari dalle criptovalute, correndo rischi minimi o nulli, mentre gli altri investitori avevano perso 2,3 miliardi di dollari, comprese le perdite non ancora realizzate”. Al di là dell’impero dei Tate e del suo futuro incerto, esiste una quantità sterminata di truffe e sistemi per fare soldi ai quali gli uomini sembrano più vulnerabili delle donne, soprattutto i più giovani. Come ha osservato Alisha Grauso su Bluesky a maggio, “tutta la nostra economia è tenuta artificialmente in piedi dall’astrologia per uomini: intelligenza artificiale, criptovalute, scommesse sportive e mercati delle previsioni. È un’economia modellata sull’insicurezza maschile e sulla mancanza di controllo degli impulsi, e ne pagheremo tutti il prezzo”. Secondo l’ultima analisi dello Young men research project, gli uomini statunitensi tra i diciotto e i ventinove anni hanno il doppio delle probabilità di possedere criptovalute rispetto alle coetanee. Gil Durán, autore di The nerd reich, un libro che denuncia la Silicon valley, afferma: “Le criptovalute sono, in sostanza, un’arma di corruzione di massa. Permettono alle aziende tecnologiche di riversare enormi somme di denaro nel sistema politico”. Allo stesso modo, i dati indicano che sono soprattutto i giovani uomini a scommettere troppo sullo sport, spesso sviluppando una forma di dipendenza che ha conseguenze finanziarie disastrose.

Scommesse insidiose

I mercati delle previsioni consentono ai maggiorenni di scommettere su quasi tutto, compresi i risultati delle sperimentazioni cliniche per l’approvazione di nuovi farmaci da parte delle autorità sanitarie. Ad agosto nove senatori democratici hanno chiesto alla Commodity futures trading commission (un’agenzia che contribuisce a regolare i mercati finanziari negli Stati Uniti) di vietare le scommesse sugli incendi boschivi, che rischiano di diventare un incentivo all’incendio doloso. Sono inoltre emersi molti casi di scommesse basate su informazioni riservate e di atleti che giocano deliberatamente al di sotto delle proprie capacità per far vincere una scommessa a qualcuno. L’amministrazione Trump ha “abbracciato i mercati delle previsioni, criticando gli stati che cercano di regolamentare il settore”, osserva il giornalista economico Daniel Munoz. Inoltre “Donald Trump Jr., uno dei figli del presidente, è consulente sia di Polymarket sia di Kalshi”, le due principali piattaforme del settore.

Ad aprile Business Insider ha scritto: “Gli avvocati specializzati in fallimenti dei privati ci hanno detto che nell’ultimo anno hanno visto un netto aumento di clienti giovani, soprattutto uomini tra i venti e i trent’anni, finiti in difficoltà economiche principalmente a causa del gioco d’azzardo online. Le app di scommesse sono progettate per rendere facile e immediato spendere denaro, in alcuni casi consentendo agli utenti di finanziare le puntate con carte di credito, un meccanismo che può far lievitare rapidamente i debiti”. Deseret News osserva: “Le maggiori aziende dei mercati delle previsioni donano milioni alle campagne elettorali per influenzare l’esito del voto e gli stessi elettori possono essere condizionati anche solo guardando le quote pubblicate online”.

Il nostro rapporto con i prodotti digitali della Silicon valley è a un bivio. Le aziende dell’intelligenza artificiale puntano a invadere ancora di più la nostra vita privata e professionale, le relazioni, la creatività, il lavoro e tutto il resto. I leader del settore sono sempre più accomodanti nei confronti del fascismo e l’ia promette di potenziarne gli strumenti di disinformazione e manipolazione. Ma aumentano le persone che si ribellano. C’è un profondo disprezzo, e una forte diffidenza, verso l’ia e i modi in cui ce la impone chi ci guadagna.

Negli Stati Uniti e in altri paesi le comunità si mobilitano contro i data center e adottano diverse strategie per limitare l’uso dei sistemi di superintelligenza artificiale, dei computer in classe e dei telefoni nelle scuole pubbliche e nella vita privata. Cresce l’ostilità verso tecnologie di sorveglianza come gli “occhiali da pervertiti” della Meta e le telecamere Flock – sistemi automatici che leggono le targhe dei veicoli e ne registrano gli spostamenti – sempre più spesso sabotate mentre continuano a emergere abusi da parte di agenti di polizia, alcuni dei quali le usavano per perseguitare le ex compagne. Intanto la rivolta degli utenti si allarga, favorita involontariamente da quello che il giornalista Cory Doctorow chiama enshittification (merdificazione), il progressivo deterioramento dei social media, dei motori di ricerca e di altri siti internet.

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Tra i giovani uomini più in vista del nostro tempo, Andrew Tate e il sindaco di New York Zohran Mamdani sembrano incarnare due modelli opposti. Una delle qualità straordinarie del sindaco è la gioia che trasmette sempre, l’esatto contrario del risentimento e dell’infelicità di quegli uomini di destra e di Andrew Cuomo, sconfitto da Mamdani lo scorso anno. Nel 2021 Cuomo, accusato da molte donne di molestie sessuali e comportamenti inappropriati, era stato costretto a dimettersi da governatore dello stato di New York. Durante la campagna elettorale e nei primi mesi di governo, Mamdani ha mostrato come ci si può impegnare per migliorare la vita di tutti. Forse la gioia, l’empatia e la generosità hanno la stessa fonte.

Eppure, nonostante il potere, il successo, il bell’aspetto e il talento politico, nessuno sembra proporre Mamdani come modello per i giovani uomini. Forse perché è musulmano. Il suo talento politico è emerso chiaramente durante la visita alla Casa Bianca, quando sembra aver affascinato Trump al punto da convincerlo a rinunciare a un’operazione contro gli immigrati in città.

Schermi tossici In che misura i ragazzi si riconoscono in alcune affermazioni sulla mascolinità, in base all’esposizione a contenuti online sul tema, percentuale ( Common Sense Media )

Aspettarsi di più

Jackson Katz, studioso delle questioni di genere e sostenitore dell’impegno degli uomini per i diritti delle donne, ha scritto di recente di un personaggio di finzione il cui “analfabetismo emotivo gli impedisce quasi certamente di mantenere una relazione intima con una donna, a meno che non ne trovi una poco esigente sul piano emotivo e abbastanza remissiva. I progressi del femminismo hanno reso questa possibilità sempre più remota, perché troppe donne hanno imparato ad aspettarsi di più. È una delle cause profonde della crisi che scuote le coppie eterosessuali in occidente e una delle principali fonti del risentimento della destra verso le femministe”. La destra e gran parte della maschiosfera – o economia del risentimento – puntano a costringere le donne a tornare a quella remissività, riportandole in una condizione di subordinazione sociale, economica, giuridica e politica. Allo stesso tempo contribuiscono a creare l’analfabetismo emotivo descritto da Katz, che danneggia tanto gli uomini quanto le donne.

L’alternativa sarebbe che gli uomini diventassero capaci di costruire relazioni appaganti con le donne. Per gran parte della mia vita adulta ho aspettato che gli uomini eterosessuali dessero vita a un movimento di liberazione simile al femminismo, capace di rifiutare pubblicamente il conformismo, la repressione e l’aggressività che definiscono il tipo di mascolinità venduto dalla maschiosfera. Eppure, in un certo senso, quel movimento era già intorno a me. Vivo a San Francisco, dove ho conosciuto molti uomini gay che sapevano bene di essere rifiutati dal patriarcato e che, a loro volta, lo rifiutavano. Molti erano più divertenti e capaci di divertirsi, espressivi, liberi e affettuosi della maggior parte degli uomini eterosessuali. Inoltre sono abituati ad avere relazioni sentimentali e sessuali tra pari. Hanno dimostrato chiaramente che il problema non sono gli uomini: è il patriarcato.

Potere e gioia

Tuttavia, è improbabile che gli uomini gay, come i musulmani, siano proposti come modelli dalla società dominante. D’altra parte, nell’ultimo mezzo secolo molti uomini si sono gradualmente adattati a un mondo in cui le donne occupano posizioni di potere, ci si aspetta che gli uomini partecipino alla vita domestica e il sessismo quotidiano non viene più automaticamente ignorato. In un certo senso la maschiosfera è una reazione a una società in cui altri uomini si sono adattati senza clamore, e spesso senza nemmeno rendersene conto, a un mondo più egualitario, così come molti bianchi si sono adattati a un mondo con una maggiore uguaglianza razziale. E se molti uomini giovani sembrano essere rimasti intrappolati nelle ideologie di destra che ho descritto, molti altri sono diventati più progressisti su quasi tutto, comprese l’identità e i ruoli di genere.

Qualunque tentativo di offrire ai ragazzi e ai giovani uomini modelli migliori dovrà comunque scontrarsi con un’industria online enormemente redditizia. Forse la domanda, per i ragazzi, per i giovani uomini e per tutti gli altri, è come uscire dalla rete, come tornare in quel mondo in cui ci incontriamo di persona anziché esibirci per degli sconosciuti.

The grift economy sostiene che “gli strumenti necessari per intervenire su questa industria esistono già: le leggi a tutela dei consumatori, le norme sulla responsabilità delle piattaforme e i precedenti interventi contro le stesse pratiche in altri settori. L’ostacolo non è mai stato la mancanza di poteri, ma il modo di inquadrare il fenomeno. Definirlo una frode invece che una guerra culturale permette di ricorrere agli strumenti esistenti”. In altre parole, esistono modi per colpire questa industria sul piano giuridico e finanziario. Ma la trasformazione dev’essere anche culturale.

Voglio concludere da dove ho cominciato. Internet è stata creata dagli uomini per gli uomini, e questo gli ha dato enormi vantaggi. Allo stesso tempo è diventata una forza maligna che ha fatto danni enormi, prima a chi ha sedotto e intrappolato, e poi, attraverso di loro, alla società nel suo complesso. Per sfuggire alla sua presa dobbiamo anche rifiutarne le premesse e guardare da vicino i suoi raggiri e chi ci guadagna. Dobbiamo fare nostri dei princìpi che non producano, come fa questo sistema, persone che odiano e persone odiate. Forse può aiutarci riconoscere che gli oligarchi del settore tecnologico hanno tutto il potere e il prestigio, ma neanche un po’ di gioia. ◆ svb

Rebecca Solnit è una scrittrice e saggista statunitense. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è La madre di tutte le domande (Ponte alle Grazie 2026).

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