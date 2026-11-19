Mi torna in mente il 2011, quando il futuro dei mezzi d’informazione indipendenti nella regione araba sembrava aprirsi a nuove possibilità e i giornalisti provavano a immaginare cosa sarebbe potuta diventare la loro professione in paesi che stavano attraversando profondi cambiamenti.

Poco dopo, il 30 giugno 2013, nasceva Mada Masr. La sua apertura, insieme a quella di altre testate nella regione, rappresentava il rifiuto di una limitazione del giornalismo basata sulla restrizione degli spazi politici e di espressione. Era il tentativo di proteggere qualcosa che era estremamente a rischio: la possibilità di fare giornalismo indipendente, di porre domande scomode e di raccontare storie coraggiose. Mada Masr è stato fondato da Lina Attalah insieme a un gruppo di giornalisti e oggi, tredici anni dopo, è al centro di una delle vicende più cruciali per la libertà di stampa in Egitto.

Il 27 ottobre 2026 un tribunale egiziano ne ha ordinato la chiusura, ha condannato Attalah a una multa di tre milioni di lire egiziane (quasi 49mila euro) e ha imposto la confisca delle attrezzature del giornale. Dopo la sentenza Attalah è stata arrestata e rilasciata in seguito al pagamento della multa. Secondo l’accusa il sito operava senza licenza. Mada Masr non ha rifiutato di registrarsi o di adeguarsi alla legge: sostiene di aver chiesto la licenza due volte, nel 2018 e nel 2020, ma di non aver ricevuto risposta e di avere poi saputo che le domande erano state respinte senza che la decisione fosse notificata. Un’altra domanda presentata nel 2023 è in sospeso.

Nel 2017 le autorità egiziane bloccarono Mada Masr e altri siti all’interno del paese. Nel novembre 2019 le forze di sicurezza fecero irruzione nei suoi uffici arrestando i redattori. Nel 2020 Attalah fu arrestata davanti al carcere di Tora mentre cercava di intervistare la madre di Alaa Abdel Fattah, blogger e attivista detenuto. Nonostante tutte queste intimidazioni, la redazione ha continuato a lavorare, dimostrando che i mezzi d’informazione indipendenti non sono facilmente sostituibili, e si basano su anni di lavoro collettivo di giornaliste, redattori, fotografi, ricercatrici e fact-checker che stabiliscono rapporti con le fonti e con i lettori.

Cosa c’è in gioco

La sentenza del 27 ottobre è solo una parte della storia. Il 18 novembre Attalah è comparsa in tribunale nell’ambito di un altro caso per il quale nel 2024 è stata condannata in contumacia a un anno di carcere, con l’accusa di diffondere notizie false e di gestire un sito non autorizzato (il processo è stato rinviato). L’appello contro la sentenza del 27 ottobre è previsto invece per il 25 novembre. Si tratta di due casi separati: in uno c’è una direttrice la cui libertà e il cui futuro professionale sono a rischio, nell’altro un’intera redazione su cui pende un ordine che potrebbe mettere fine al suo lavoro. È un nuovo momento decisivo per il giornalismo indipendente in Egitto.

Negli anni Mada Masr è diventata una delle pochissime testate egiziane con la determinazione e la capacità di condurre inchieste su questioni che gran parte dei mezzi d’informazione del paese non affronta più. Con il suo lavoro ha scandagliato la corruzione, il potere politico, l’esercito, le violazioni dei diritti umani e gli ingranaggi delle istituzioni. Ma non è tutto: Mada Masr non è più una piccola redazione che raggiunge un pubblico limitato, con Attalah ha ottenuto un vasto riconoscimento internazionale. Il loro lavoro è diventato un’importante fonte di informazioni per un pubblico internazionale e per giornaliste e ricercatori in cerca di notizie affidabili e documentate, e di prospettive indipendenti sull’Egitto.

In tribunale ◆ Il 18 novembre 2026 un tribunale egiziano ha sospeso il processo che vede Lina Attalah imputata con l’accusa di “diffusione di notizie false e gestione di un sito web senza licenza” in attesa che un altro tribunale si esprima sulla richiesta della difesa di cambiare giudice. La decisione è prevista per il 26 novembre. Mada Masr

Il contesto in cui hanno agito non può essere ignorato. I mezzi d’informazione indipendenti egiziani subiscono da anni restrizioni, blocco dei siti, persecuzioni e pressioni sui giornalisti. Il recente arresto di sei persone, l’intera redazione, della piattaforma di fact-checking indipendente Matsadaash ha aggravato i timori sui limiti allo spazio di manovra del mondo dell’informazione.

Per chi di noi ha trascorso la vita a fare e a difendere il giornalismo indipendente, è doloroso vedere una redazione nata da speranze e possibilità rischiare oggi la chiusura a causa delle stesse pressioni politiche e istituzionali che hanno plasmato il panorama mediatico del paese negli ultimi anni. Se Mada Masr chiuderà definitivamente, le poche testate indipendenti rimaste in Egitto andrebbero incontro alla stessa sorte. Sarebbe un avvertimento per chi fa il mestiere di giornalista e per chi aspira a farlo e vorrebbe dire che non esistono più spazi sicuri per lavorare ed essere al riparo dalla repressione.

Le conseguenze si sentirebbero al di fuori dell’Egitto, uno dei protagonisti più influenti della regione e il paese arabo più popoloso. Se Mada Masr sarà imbavagliato, al mondo non resterà che una narrazione disponibile, quella delle autorità egiziane.

L’Unione europea deve far valere i propri valori in materia di diritti umani nel quadro dell’assistenza finanziaria all’Egitto e usare la propria influenza per fermare la chiusura dei mezzi d’informazione e la detenzione dei giornalisti. Se vuole seriamente difendere il giornalismo indipendente, questo è il momento di dimostrarlo, perché in gioco, oltre al futuro di una redazione o di una direttrice, c’è la sopravvivenza del giornalismo indipendente in Egitto e la possibilità per chi lo pratica di continuare a contare sulla vicinanza dell’Europa.

Mettere a tacere Mada Masr e Matsadaash non cancellerà le storie che hanno pubblicato. Ma potrebbe spingere la prossima generazione di giornalisti a pensarci due volte prima di scrivere le storie che ancora devono essere raccontate. ◆ fdl

Sara Qudah è direttrice regionale per il Medio Oriente e il Nordafrica del Committee to protect journalists, che difende la libertà di stampa e i diritti dei giornalisti nel mondo.

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