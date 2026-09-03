Il paese copre un vasto territorio, per il 90 per cento desertico, tra l’Africa settentrionale e quella occidentale. Il paesaggio è un misto di Sahara e costa atlantica, mentre la sua cultura è influenzata da entrambe le regioni. Un tempo arrivavano in Mauritania circa trentamila turisti all’anno, ma una serie di attacchi violenti ha interrotto questo flusso.

Bouya spera di veder arrivare i turisti, che spesso si muovono in gruppo e che portano valuta straniera. Potrebbe vendergli una piccola pietra che riproduce la forma del Richat oppure ospitarli per la notte sotto il cielo del deserto, affittandogli delle tende e servendogli la cena. “Questa terra appartiene tutta alla mia famiglia”, afferma Bouya con orgoglio, seduta su un tappeto rosso scolorito e indicando una mappa davanti a sé. Lei è una delle centinaia di persone che vorrebbero approfittare della lenta riscoperta della Mauritania come destinazione di viaggio.

alla sua tenda con il tetto di paglia, Fatima Cheikh Mohammad Bouya, 49 anni, scruta il vasto paesaggio roccioso sperando di avvistare qualcuno, possibilmente viaggiatori in cerca di una sistemazione per la notte. È la custode di uno dei siti naturalistici più sorprendenti dell’Africa, la struttura di Richat, detta l’occhio del Sahara, un’enorme formazione circolare di circa quaranta chilometri di diametro che si trova nell’altopiano di Adrar, nel nord della Mauritania. Può essere ammirata integralmente solo dal cielo, e dall’alto i suoi cerchi concentrici ricordano un occhio. Stando ad alcune leggende, segnerebbe il luogo in cui sorgeva la città di Atlantide.

Ora il governo punta sulle campagne pubblicitarie per rilanciare il paese, e incassa qualche primo segnale positivo. “La Mauritania sta vivendo una specie di riscossa nel mondo dei viaggi”, afferma Sean Connolly, esperto di turismo, che sulle pagine del Times di Londra l’ha definita la destinazione del 2026. Connolly ha anche scritto la prima guida della Mauritania in inglese.

La leva principale per i turisti, dice, è la sicurezza. “La Mauritania resta in cima a una lista sempre più ristretta di destinazioni che permettono di esplorare il Sahara liberamente e senza timori”, dice.

In Mauritania il turismo aveva vissuto un’età dell’oro all’inizio degli anni duemila. Tra novembre e febbraio, la stagione più fresca, arrivavano molti visitatori, in particolare dalla Francia. Tanti volevano vedere un pezzo della Parigi-Dakar, il rally automobilistico che partiva dalla Francia, attraversava il deserto e arrivava nella capitale senegalese.

A partire dal 2007, però, dei gruppi armati provenienti dall’Algeria, tra cui Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi) e il Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, presero di mira alcune aree del paese, inclusa la capitale Nouak-chott. La vigilia di Natale del 2007 alcuni componenti di Aqmi uccisero quattro turisti francesi ad Aleg, nella Mauritania occidentale. L’attentato scioccò la comunità internazionale perché i terroristi spararono a una famiglia che faceva un picnic sul ciglio della strada. I sospettati furono poi arrestati e condannati a morte nel 2010. A quell’epoca la Mauritania aveva già subìto una serie di attacchi, tra cui un tentativo di assalto all’ambasciata francese. Il flusso di turisti diminuì. Il rally fu spostato in Medio Oriente e i voli charter che un tempo portavano i turisti francesi direttamente nella regione dell’Adrar furono sospesi.

In risposta il governo mauritano decise di rafforzare l’apparato di sicurezza: alcune zone di confine furono dichiarate aree militari, pattugliate da soldati scelti. Le autorità cercarono l’appoggio dei leader religiosi, a cui chiesero di predicare contro l’estremismo islamico, anche all’interno delle carceri. Le scuole coraniche furono sottoposte a controlli rigorosi e si cercò di facilitare l’accesso all’istruzione.

Di recente l’attenzione si è spostata sulla lotta alla povertà nelle aree rurali. È stato ampliato il numero di famiglie che hanno diritto ai sussidi e i servizi di base, come acqua, elettricità, assistenza sanitaria, scuole e reti di telefonia mobile, sono arrivati anche nelle zone più remote.