◆ Il 9 ottobre 2026 Donald Trump ha annunciato la sospensione di alcune sanzioni statunitensi sul gasolio russo, autorizzandone la vendita, il trasporto e l’importazione, anche negli Stati Uniti, fino al 7 aprile 2027. Due giorni dopo ha annunciato un cessate il fuoco immediato tra Russia e Ucraina limitato alle infrastrutture energetiche. Ma l’accordo non era stato negoziato con le parti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj si è detto disponibile a rispettarlo, a patto che anche Mosca interrompa gli attacchi. Il Cremlino ha fatto sapere di non essere interessato e ha subito lanciato un attacco su sei infrastrutture energetiche ucraine. Washington ha anche minacciato di sospendere le forniture militari e la condivisione dell’intelligence se Kiev continuerà a colpire le raffinerie russe. Nei giorni seguenti l’esercito russo è tornato a bombardare l’Ucraina. Nelle notti tra il 12 e il 14 ottobre gli attacchi su Kiev e altre città del paese hanno fatto almeno 19 morti e più di cento feriti. Il governo ucraino ha dichiarato di non aver ricevuto dagli alleati informazioni preventive sul lancio dei missili russi. L’episodio sembra confermare il timore che Washington abbia ridotto la condivisione di informazioni con Kiev, ma Trump ha affermato che la collaborazione sull’intelligence è ancora in vigore. La settimana precedente, tra l’8 e il 10 ottobre, i bombardamenti russi avevano provocato più di sessanta morti, tra cui 35 persone uccise nell’attacco a due minibus a Kramatorsk. L’11 ottobre i droni ucraini hanno invece colpito un data center dell’azienda tecnologica russa Yandex. Reuters