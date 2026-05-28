Gamze S. Saymaz è una poeta e videoartista nata nel 1994 a Istaxxxxne dall’inglese di Francesca Spinelli.

è un poeta, narratore e fotografo nato a Shanghai e residente a New York. Ha pubblicato numerose raccolte e dal 2012 cura il progetto “Poetry comes to the museum” presso il Minsheng museum a Shanghai. Questo testo è tratto dalla raccolta _Limelight _(East China Normal University Press, 2015). Traduzione dal cinese di Anna Di Toro ed Elisa Biagini.