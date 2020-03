I MILLE MILIARDI DI DONALD

Ora che i contagi da Covid-19 ha raggiunto tutti i 50 Stati Usa, l’amministrazione Trump spinge per l’approvazione di un pacchetto di stimoli economici da mille miliardi di dollari, che dovrebbe includere anche degli assegni da mille dollari ciascuno da recapitare direttamente ai cittadini statunitensi entro la fine di aprile (Reuters). Il rischio, avverte il Segretario al Tesoro Steven Mnuchin, è che il tasso di disoccupazione salga al 20%, il doppio della Grande Recessione (Bbc).

La risposta europea Intanto da Bruxelles arriva il via libera al nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che consente ai governi di mettere in piedi schemi di aiuti diretti fino a 500mila euro e a dare garanzie per prestiti alle aziende (Repubblica). I leader Ue, riuniti in videoconferenza, hanno approvato la chiusura dei confini dell’area Schengen per 30 giorni. Sarà compito degli Stati membri attuare la misura (Ansa). E nei prossimi giorni verrà presentata anche una proposta per sospendere il patto di stabilità.

Manovre antivirus Per fronteggiare l’epidemia la Spagna ha varato il più grande piano d’emergenza nella storia del Paese: 200 miliardi di euro di cui 83 da privati (El Paìs). Il governo francese si dice pronto a un piano da 45 miliardi e a nazionalizzare le aziende in difficoltà (Reuters). Il Regno Unito opta per 330 miliardi di sterline di prestiti garantiti dallo Stato e 20 miliardi di aiuti (Bloomberg).

CRONACA DI UNA PANDEMIA

Sono arrivati a circa 200mila i contagiati da coronavirus nel mondo, quasi ottomila le vittime. Salgono a 81 mila i guariti (Foreign Policy). Secondo il Robert Koch Institute di Berlino la pandemia potrebbe durare fino a due anni (Agi).

Numeri in crescita In Europa il Paese con più contagi, 31.500, rimane l’Italia, con quasi tremila nuovi casi e 345 vittime solo nella giornata di ieri (Sky TG24), ma i contagi reali potrebbero essere almeno centomila (Sole 24 Ore). La Spagna è balzata a 11.750 casi e 530 morti; la Germania a 9.257 infezioni e 24 vittime. In Francia i malati sono quasi 7.700 e i decessi 148 (Bbc). Il coronavirus è stato l’ordine del giorno anche del vertice telefonico tra Recep Tayyip Erdogan e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, convocato inizialmente per discutere della nuova crisi dei migranti (il manifesto).

Qui Teheran In Iran le autorità mettono in guardia: “Milioni di vittime se non si rispetteranno le restrizioni degli spostamenti” (US News & World Report). Tra i detenuti messi in libertà temporanea c’è anche Nazanin Zaghari-Ratcliffe, dipendente della fondazione Thomson Reuters in carcere dal 2016 (Sky News).

Qui Sudamerica In Venezuela il presidente Maduro proclama la “quarantena sociale” (Formiche). Il Brasile conta la sua prima vittima mentre rivolte scoppiano in quattro carceri dello Stato di San Paolo, con centinaia di detenuti in fuga (Rainews).

CURA ITALIA

Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono entrate ufficialmente in vigore le misure economiche straordinarie da 25 miliardi per l’emergenza sanitaria. E per limitare i contagi c’è ora un nuovo decreto del ministero dei Trasporti che prevede la quarantena per chi arriva in Italia dall’estero, escluso chi transita per lavoro ed è obbligato a uscire entro 72 ore (Huffington Post). Stretta del Viminale sui controlli: chi viola la quarantena rischia una denuncia per procurata epidemia (Corriere).

Sanità in affanno A Bergamo sono esauriti gli 80 posti di terapia intensiva (Sky TG24). Una volta reperito personale e attrezzature, l’ospedale temporaneo alla Fiera di Milano “potrà essere pronto in dieci giorni”, dice la Regione Lombardia (Tgcom24). Per realizzarlo sono arrivati 10 milioni da Silvio Berlusconi; altrettanti dalla famiglia Agnelli per l’emergenza in Piemonte (Il Fatto Quotidiano).

La ricerca L’Aifa avvierà oggi su 330 pazienti una nuova fase di sperimentazione del tocilizumab, il farmaco per l’artrite reumatoide che sembra dare buoni risultati nella cura della polmonite da coronavirus (Agi). Luce verde al test su animali del vaccino dell’azienda biotech romana Takis (Ansa).

Festa a metà “Il clima di difficoltà che stiamo vivendo rende ancora più stringente la necessità di unità attorno ai valori costituzionali”. È il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 159° anniversario dell’Unità d’Italia. Papa Francesco, intervistato da Repubblica, esorta a “non sprecare questi giorni difficili”.

ORIZZONTE RECESSIONE

Standard & Poor’s rivede le stime per il 2020: la crescita globale si fermerà all’1-1,5%. Per Morgan Stanley e Goldman Sachs i danni derivanti dal coronavirus e dalla stretta delle condizioni finanziarie causeranno una recessione peggiore di quella del 2001 (Bloomberg). Le vendite al dettaglio negli Usa a febbraio sono scese dello 0,5% (Ap). L’indice Zew sul sentiment economico tedesco per il mese di marzo crolla ai minimi storici: dall’8.7 al -49.5 (Reuters).