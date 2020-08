La pandemia ha ucciso almeno 708.236 persone in tutto il mondo da quando in Cina sono stati registrati i primi casi. Era la fine di dicembre 2019 e da allora sono stati ufficialmente diagnosticati più di 18.843.580 casi di infezione in 196 paesi. Più di undici milioni di persone sono considerate guarite. In tutto il mondo il bilancio delle vittime – 706mila persone – è raddoppiato dal 26 maggio.