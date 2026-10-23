“Il battito d’ali di un gabbiano in Brasile può scatenare un tornado in Texas?”. Avrebbe potuto essere questo il titolo dell’intervento del meteorologo e matematico statunitense Edward Lorenz al convegno annuale dell’Associazione americana per il progresso della scienza del 1972. Lorenz, infatti, aveva già fatto riferimento al battito d’ali di un gabbiano per spiegare come piccole perturbazioni potessero influenzare l’evoluzione del tempo atmosferico.

A decidere il titolo, però, fu il meteorologo Philip Merilees, uno degli organizzatori della conferenza, che scelse di sostituire il gabbiano con una farfalla, contribuendo a rendere celebre uno dei concetti fondamentali della teoria del caos: l’effetto farfalla. Alla base di questa metafora c’è l’idea che l’atmosfera sia un sistema caotico, in cui anche una variazione infinitesimale delle condizioni iniziali può produrre grandi cambiamenti nel corso del tempo.

Un fattore che può aumentare ulteriormente l’instabilità atmosferica è il riscaldamento dal basso, favorito per esempio dalle temperature elevate del mare dopo un’estate particolarmente calda. È quanto accaduto questa settimana, quando l’arrivo di una modesta perturbazione dall’Atlantico ha contribuito a scatenare violenti nubifragi lungo le coste del Mediterraneo, con precipitazioni da record e gravi allagamenti.