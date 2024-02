Un nuovo #MeToo ha colpito il mondo del cinema francese dopo che l’attrice Judith Godrèche ha denunciato il regista Benoît Jacquot per stupro e abuso di minore: negli anni ottanta i due avevano avuto una relazione sessuale, cominciata quando lei aveva 14 anni e lui 39. Godrèche ha dichiarato di essere stata manipolata per anni, e dopo le sue affermazioni altre attrici hanno accusato Jacquot di molestie. Casi simili stanno scuotendo i set cinematografici di tutta l’Europa. Di recente in Spagna tre donne hanno accusato di violenza sessuale il regista Carlos Vermut.

