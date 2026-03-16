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- I bambini usano mezzi per ingannare gli altri già a dieci mesi.
- Usare le zanzare per somministrare vaccini ai pipistrelli potrebbe limitare la diffusione di alcune malattie.
- Una specie di pesce composta solo da femmine sopravvive usando la riproduzione asessuata da almeno centomila anni.
- La ripresa di una pianta colpita dalla siccità in California dimostra che alcune specie sono in grado di adattarsi rapidamente alla crisi climatica.
- Il principio attivo del Viagra potrebbe essere efficace contro una rara malattia genetica.
- È stato scoperto come le regine di bombo sono in grado di sopravvivere sott’acqua per almeno una settimana.
- Una nuova osservazione ha escluso ogni possibilità che l’asteroide 2024 Yr4 si scontri con la Luna.
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