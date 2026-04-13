- Il 10 aprile la missione Artemis II della Nasa si è conclusa con il ritorno sulla Terra dei quattro astronauti.
- Una donna affetta da tre malattie autoimmuni non presenta più sintomi dopo una terapia basata sui linfociti T modificati (Car-T).
- I pesticidi possono alterare il microbioma intestinale, provocando il diabete e altri disturbi.
- Il pinguino imperatore e l’otaria orsina antartica sono stati inseriti nella lista rossa delle specie a rischio di estinzione.
- Uno studio ha documentato un lungo e sanguinoso conflitto innescato dalla divisione di un gruppo di scimpanzé.
- Entro pochi anni i computer quantistici potrebbero essere in grado di superare i sistemi di sicurezza digitale più usati.
- Il commercio di animali selvatici favorisce la diffusione degli agenti patogeni.
- Nella maggior parte del mondo l’intensità dell’illuminazione notturna è aumentata negli ultimi anni, mentre in Europa è diminuita.
- La crisi climatica sta rovinando la fioritura dei ciliegi nel sud del Giappone.
- Per convincere i gatti a mangiare cibo in scatola può essere sufficiente modificare il suo odore.
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