Devo sentirmi a disagio per la relazione che mio marito ha avuto da ragazzo con un’amica di famiglia, se lui non ne è infastidito? Lui ha 35 anni. Conosce questa donna da quando ne aveva sette. Gli faceva da babysitter. Era un’amica di famiglia. Una volta che lei è tornata in Inghilterra, mio marito è andato a trovarla quando ha compiuto 18 anni. Hanno finito per fare un sacco di sesso sfrenato. La cosa mi disgusta perché lei è una delle migliori amiche di sua madre, che la cita costantemente nelle conversazioni (è all’oscuro di tutto), e perché ho avuto esperienze simili con gente amica dei miei genitori (gente che ammiravo) che poi ci ha provato con me, distruggendo tutto quel che provavo per loro. Ho conosciuto questa donna una volta, quando è rimasta da noi un paio di giorni. Con me è stata fredda, nonostante tutti i miei sforzi di farla sentire a suo agio. Credo che stesse cercando di capire se io sapessi o meno, ecco il motivo della sua freddezza. Sono quattro anni che tengo a freno la lingua e voglio continuare a farlo, ma mi pare che l’unica spiegazione possibile per l’accaduto sia che lei abbia cominciato ad adescarlo fin da quando era bambino. Io non sono una persona gelosa. (Tra gli invitati al nostro matrimonio c’era un’ex di mio marito!). E immagino sia possibile che la mia forte reazione sia condizionata dalle mie esperienze personali. Però tutta questa storia è strana, no?

– Think of England

Non credo che “adescamento” sia il termine giusto per definire quanto è accaduto a tuo marito.

Mi rendo conto che le parole non hanno più significati fissi, Toe, ma mi sembra che questa parola – quando è usata per riferirsi alle azioni di adulti che abusano sessualmente di bambini, e non a gente che spiana le piste da sci – abbia ancora un significato ben preciso. Quando un pedofilo s’insinua nella vita di una famiglia, guadagnandosi la fiducia dei genitori e l’affetto del bambino, si tratta di una situazione di adescamento.

Subire abusi sessuali da qualcuno di cui credevi di poterti fidare aggrava il trauma. Peggio ancora, i bambini vittime di abusi sessuali da parte di adescatori esperti spesso si sentivano combattuti riguardo alla violenza subita (o addirittura complici, come nel caso di tutti quei ragazzi molestati dai preti cattolici), tanto da non riuscire a trovare il coraggio di raccontare ai propri genitori cosa stava succedendo. In alcuni casi davvero orribili, i bambini che si sono rivolti ai genitori non sono stati creduti.

Tuo marito non era un bambino quando ha fatto tutto quel sesso sfrenato con questa donna. Non dici quanto tempo è passato tra il rientro in Inghilterra di questa donna e il momento in cui tuo marito è andato a trovarla diciottenne, un dettaglio che, pur non costituendo un’attenuante, trovo centrale. Perché se si conoscevano quando tuo marito era un bambino piccolo e poi si sono ritrovati un decennio dopo, quando tuo marito era legalmente un adulto, sì, ciò non rende tutto quel sesso sfrenato meno (scegli tu la parola) disgustoso, schifoso, strano, ecc.

Però qui non si tratta di adescamento. Si tratta, semmai, di due adulti che fanno una cosa che metterebbe a disagio tutti gli altri adulti di loro conoscenza, se lo venissero a sapere. Ma idealmente, potrebbero non venirlo a sapere.

Passando al perché tuo marito viva questa singola esperienza diversamente da come tu vivi i tuoi numerosi trascorsi con amici di famiglia che ti hanno fatto delle avance, Toe, probabilmente è perché il suo quadro di riferimento è molto diverso.

Tu, da giovane, con ogni probabilità avrai dovuto sopportare un mucchio di attenzioni sessuali indesiderate da parte di uomini e poi, come se non bastasse, hai subìto le attenzioni sessuali indesiderate di uomini adulti che ti conoscevano fin da quando eri bambina.

Invece tuo marito, probabilmente, da giovane non ha dovuto respingere le attenzioni sessuali indesiderate da parte di varie donne più grandi, il che potrebbe spiegare perché ha vissuto in modo tanto diverso le avance ricevute da un’adulta che lo conosceva da bambino, sempre che sia stata lei a fare la prima mossa.

Niente di tutto ciò rende la cosa accettabile. In un mondo ideale, i nostri primi partner sessuali – tutte le nostre prime esperienze sessuali formative – non dovrebbero essere stati i nostri babysitter. Saresti più tranquilla se tuo marito avesse perso la verginità con una ragazza di 18 anni incontrata in un locale durante quel viaggio in Inghilterra, Toe, e francamente lo sarei anch’io.

Ma il fatto che tuo marito sia sereno non dimostra che è stato vittima di un’esperta adescatrice che ha giocato una partita molto lunga. Con ogni probabilità dimostra solo che, nonostante i particolari oggettivamente disgustosi, questa per tuo marito è stata un’esperienza positiva.

Poteva benissimo andare in tutt’altro modo, cioè tutto quel sesso sfrenato con l’ex babysitter poteva lasciarlo traumatizzato, e lei non poteva sapere quali risvolti avrebbe avuto. Perciò non avrebbe dovuto scoparselo. Però se l’è scopato, e non si può disfare il passato, e invece di incolpare tuo marito perché non si sente traumatizzato da quell’esperienza, dovresti essere grata (al destino, non a quella donna) che sia andata così, e poi toglierti questa faccenda dalla testa.

P.s. Se pensi che l’unico motivo per cui un ragazzo diciottenne vuole scoparsi un’amica della mamma sia il fatto che la suddetta amica lo ha traviato da piccolo, Toe, vuol dire che non hai conosciuto tanti ragazzi diciottenni.

P.p.s. Hai tutto il diritto di dire che non vuoi mai più trovarti davanti quella donna.

P.p.p.s. Ho girato la tua lettera a Jamie Zane Brazell, psicoterapeuta e sessuologa. “Toe dice di star tenendo a freno la lingua da quattro anni e forse le servirebbe assistenza su come comunicare i propri sentimenti al marito”, mi ha scritto Brazell in un’email. “Sta reprimendo molti di quei sentimenti, e non vorrei mai che finisse per sfogarli per vie traverse quando non riuscirà più a tenerseli dentro. Credo inoltre che proiettare i suoi sentimenti sull’esperienza del marito sia ingiusto verso di lui, com’è ingiusto dare per scontato che lui debba essere traumatizzato quando non lo è. Raggiunta l’età adulta, molte persone rimpiangono di essere state risvegliate sessualmente da persone più grandi di loro. Ma esistono anche tante altre persone che da giovani hanno avuto un risveglio sessuale grazie a un partner molto più anziano e che a distanza di tempo provano sentimenti contrastanti, perché non lo trovano strano finché non scoprono che forse dovrebbero. Ma è davvero così?”.

Per saperne di più sui lavori e l’attività di Jamie Zane Brazell, visitate il suo sito web.