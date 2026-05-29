In Francia alcuni politici di primo piano, come Marine Le Pen o l’ex presidente Nicolas Sarkozy (che ha addirittura trascorso qualche settimana in carcere), sono sotto processo per appropriazione indebita di fondi pubblici o per finanziamento illecito ai partiti.

In Spagna l’ex premier José Luis Rodríguez Zapatero è indagato per traffico di influenze e riciclaggio, mentre il primo ministro in carica Pedro Sánchez è al centro di accuse di corruzione che riguardano sua moglie o il suo entourage.

In altri paesi dell’Europa, che però non appartengono all’Unione, come la Serbia o l’Ucraina, recenti scandali hanno indignato l’opinione pubblica.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che la corruzione non è diffusa allo stesso modo in tutti i paesi e che anche la percezione cambia molto all’interno dell’Unione. E si chiede se Bruxelles stia prendendo le contromisure necessarie per affrontare un fenomeno che alimenta la sfiducia dei giovani nelle classi dirigenti e nella democrazia.