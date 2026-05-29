Dall’inizio della guerra in Ucraina i rincari dei prezzi alimentari e del bestiame sono diventati un problema in tutta l’Africa, e tornano all’attenzione dell’opinione pubblica soprattutto in queste occasioni. Quest’anno la guerra contro l’Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz hanno esasperato ulteriormente la situazione. Dall’Egitto al Marocco, passando per i paesi dell’Africa occidentale, i titoli dei giornali si ripetono: gli animali sono troppo cari e pochi possono permettersi questa spesa.

Il 27 maggio sono cominciate in tutto il mondo le celebrazioni per la seconda festa più importante per i musulmani: l’Eid al Adha, la festa del sacrificio, chiamata anche Tabaski in Africa occidentale. In quest’occasione si ricorda il sacrificio che, secondo il Corano, Ibrahim sarebbe stato disposto a fare uccidendo il figlio Ismail pur di onorare Allah, che però mandò un angelo a fermare l’uomo e sostituì il ragazzo con un ariete. Per questo la festa è tradizionalmente celebrata con l’uccisione di un animale (udhiya o qurbani), in molti casi un ovino, la cui carne è poi distribuita tra i poveri.

Il sito senegalese Seneweb registra l’atmosfera del Tabaski a Dakar: “L’abituale trambusto della capitale nasconde una profonda ansia. Tra l’impennata dei generi alimentari, l’aumento vertiginoso del costo dei montoni e delle spese per l’abbigliamento, racimolare il ‘budget completo per Tabaski’ è diventata un’impresa. I venditori espongono spezie, gioielli e altra merce, e gli allevatori presentano i loro capi migliori. Ma dietro la facciata festosa, i clienti sono pochi e contrattano su ogni centesimo”. Il sito calcola che per una famiglia la spesa può superare i 500mila franchi cfa (760 euro), “una cifra esorbitante per il cittadino medio”.

Stessa cosa a Niamey, in Niger, racconta il sito Le360, dove il bestiame non scarseggia, ma i clienti sì. Il giornale online algerino Tsa riporta una storia simile dalla Tunisia: per molte famiglie l’Eid al Adha è diventato una “fonte di angoscia” e, visto che i prezzi delle pecore superano i 410 euro, molti hanno dovuto scegliere tra indebitarsi e rinunciare al rito.

In Marocco il governo ha cercato di controllare la vendita degli ovini ma, come ha denunciato il settimanale Tel Quel, i provvedimenti sono diventati una fonte di scandali che hanno coinvolto il governo di Aziz Akhannouch. Come spiega la rivista, il programma governativo era concepito per prevenire un forte aumento dei prezzi del bestiame marocchino, un risorsa che scarseggia. Il numero degli animali è infatti crollato negli ultimi anni a causa della lunga siccità e la situazione è diventata talmente grave che il re l’anno scorso aveva esortato i cittadini a non compiere i sacrifici. Ma nei mercati e nelle macellerie i prezzi hanno continuato a salire vertiginosamente e si possono spendere fino a 1.120 euro per un animale. “Caro montone di Hormuz: anche gli ovini hanno ormai una coscienza geopolitica”, ironizza sui social la rivista marocchina I-Week.