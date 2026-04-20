Da oggi è online la nuova home page di Internazionale che ha come obiettivo principale organizzare, rendere visibile e quindi facilmente accessibile la grande quantità di contenuti che ogni giorno la redazione realizza, tra articoli, notizie, podcast, video e newsletter.

Aprono l’home page sette articoli che escono la mattina presto per fornire da subito strumenti utili ad affrontare la giornata.

Poi c’è una sezione che si chiama “Il mondo in breve”. Sono i titoli delle sei notizie più importanti del momento, come una fotografia in tempo reale dello stato del pianeta.

Segue una sezione che si chiama “Le ultime notizie”. È aggiornata ventiquattr’ore su ventiquattro con il notiziario della Reuters, una delle più grandi agenzie di stampa del mondo. Dato che tradurle rapidamente sarebbe impossibile, queste notizie sono in inglese e, volendo, possono essere tradotte automaticamente in italiano.

Poi ci sono le opinioni e subito sotto i giochi, una nuova sezione del sito che debutta insieme alla nuova home page. Cominciamo con dei classici come il sudoku, parole e flashback. Altri giochi si aggiungeranno nelle prossime settimane.

Sotto comincia infine la parte dell’home page in cui tutti gli articoli e i contenuti sono raggruppati per sezioni geografiche e tematiche: dalle Americhe all’Asia e Pacifico, dall’economia alla scienza, dalla cultura ai viaggi, e poi i podcast, i video, le foto, l’Italia visti dagli altri, e via via tutte le sezioni del giornale, fino a chiudere l’home page con gli articoli più letti e le raccolte di articoli su grandi temi e di alcune delle tante firme del giornale.

Anche l’app di Internazionale è stata aggiornata per riflettere le novità. Può essere scaricata qui.

Le persone che hanno un abbonamento navigano nel sito senza pubblicità.

Questa nuova home page di Internazionale è il risultato di un anno e mezzo di lavoro.

Abbiamo cominciato chiedendo a lettori e lettrici le abitudini di navigazione nel sito di Internazionale, le difficoltà incontrate più spesso e i bisogni o le richieste di nuove funzionalità.

Poi Mark Porter, il designer britannico con cui lavoriamo da anni, ha dato forma alla nuova home page, cominciando dalla versione per telefono, la più visitata, e adattandola alla versione per desktop.

Solo successivamente è cominciato il lavoro tecnico vero e proprio, che tra sviluppatori, designer e project manager ha coinvolto otto persone. Dopo una lunga fase di test, abbiamo infine deciso di andare online.

Se volete farci sapere come vi sembra la nuova home page scriveteci a posta@internazionale.it.

Questa nuova home page è solo il primo importante passo verso una più generale riorganizzazione del sito di Internazionale, usato ogni giorno da un numero sempre maggiore di lettrici e lettori. Nel corso dei prossimi mesi ogni area del sito sarà ripensata e nuove sezioni saranno aggiunte.