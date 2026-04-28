Dal 14 al 18 maggio 2026 Internazionale sarà al Salone del libro di Torino per parlare di libri, podcast, fumetti, giornalismo e attualità.
Questo è il programma degli incontri che si terranno allo stand X49, Padiglione Oval.
Giovedì 14 maggio
16.30
Il Mondo cultura
Notizie culturali dalla stampa internazionale
Daniele Cassandro e Chiara Nielsen
Internazionale
17.30
La cultura in cuffia
Come parlare di libri, arte e cinema nei podcast
Daniele Cassandro, Chiara Nielsen
Internazionale
Marino Sinibaldi
giornalista e autore
18.45
Chi legge in Italia
Quali politiche per sostenere editoria e lettori
Daniele Cassandro, Chiara Nielsen
Internazionale
Francesco Pacifico
scrittore
Venerdì 15 maggio
10.00
Intanto nel mondo
Le principali notizie dalla stampa internazionale
Manuela Dragone
Medici senza frontiere
Jacopo Zanchini
Internazionale
11.00
Il mestiere di informare
Il presente e il futuro dell’informazione sulla carta e online
Giovanni De Mauro
Internazionale
Luca Sofri
il Post
12.30
L’impero colpisce ancora
Cosa resta delle idee coloniali nelle società del presente
Angelo Boccato
giornalista
Mia Fuller
antropologa culturale
Igiaba Scego
scrittrice
Moderano Daniele Cassandro e Chiara Nielsen
Internazionale
13.45
Lo scaffale di Internazionale
I libri che ci piacciono
Daniele Cassandro
Internazionale
Nadeesha Uyangoda
scrittrice
15.30
Abitare le lingue
Scrivere tra italiano, arabo e identità plurali
Amara Lakhous
scrittore algerino
intervistato da Chiara Nielsen
Internazionale
16.30
In Asia
Attualità, conflitti e trasformazioni
Giuliano Battiston
giornalista
Junko Terao
Internazionale
17.30
Le voci di Internazionale
I podcast per raccontare il mondo
Daniele Cassandro, Giovanni De Mauro, Chiara Nielsen, Claudio Rossi Marcelli e Giulia Zoli
Internazionale
18.30
Meglio di un romanzo
Tecniche e consigli per scrivere un reportage
Annalisa Camilli
Internazionale
Sabato 16 maggio
10.00
Intanto nel mondo
Le principali notizie dalla stampa internazionale
Claudio Rossi Marcelli, Junko Terao e Giulia Zoli
Internazionale
11.00
Politiche della memoria
L’ombra della Shoah sui conflitti contemporanei
Micol Meghnagi
sociologa
intervistata da Giuliano Milani
storico
12.15
L’arte di vivere
La felicità come processo creativo
Vasco Brondi
cantautore e scrittore
intervistato da Giulia Zoli
Internazionale
13.15
Il Mondo
Se il lavoro non crea ricchezza
Francesca Coin
sociologa
Riccardo Staglianò
la Repubblica
intervistati da Giovanni De Mauro e Claudio Rossi Marcelli
Internazionale
14.30
Un mondo spaesato
Per chi non rinuncia a un futuro migliore
Ece Temelkuran
scrittrice e giornalista turca
intervistata da Annalisa Camilli
Internazionale
In inglese, traduzione consecutiva
15.30
Dal giornale al libro
I progetti editoriali di Internazionale
Daniele Cassandro, Giovanni De Mauro e Giuliano Milani
Internazionale
16.30
Il peso delle storie
Al confine tra giornalismo e letteratura
Leila Guerriero
giornalista e scrittrice argentina
intervistata da Junko Terao
Internazionale
In spagnolo, traduzione consecutiva
17.30
Capire la guerra
L’Ucraina quattro anni dopo
Lorenzo Tondo
The Guardian
Jacopo Zanchini
Internazionale
18.30
Il patriarcato ha i fumetti contati
Vecchi stereotipi e nuovi immaginari
Alberto Emiletti
Internazionale Kids
Elena Fierli
storica dell’arte
Rita Petruccioli
fumettista
Domenica 17 maggio
10.00
Come si scrive una vita
Quando la realtà quotidiana diventa un romanzo
Domenico Starnone
scrittore
intervistato da Giovanni De Mauro e Giulia Zoli
Internazionale
Ore 11.00
Il Mondo
Il Medio Oriente in prima persona
Laura Silvia Battaglia
giornalista
e Lorenzo Trombetta
giornalista
intervistati da Claudio Rossi Marcelli e Giulia Zoli
Internazionale
12.15
Sotto occupazione
Cronache dalla Palestina
Nathan Thrall
giornalista statunitense
intervistato daJacopo Zanchini
Internazionale
In inglese, traduzione consecutiva
13.15
Chi ha diritto a cosa?
Classe, migrazioni e democrazia
Lea Ypi
filosofa albanese
Giovanni De Mauro
Internazionale
15.30
Il costo della playlist perfetta
Perché lo streaming ha cambiato e svalutato la musica
Liz Pelly
giornalista statunitense
intervistata da Daniele Cassandro
Internazionale
In inglese, traduzione consecutiva
16.30
Sulla scuola
Le parole per raccontarla
Anna Franchin
Internazionale
e Christian Raimo
insegnante e scrittore
17.30
Pride
I corpi e le storie che rivendichiamo
Fatima Daas
scrittrice francese
Alberto Emiletti
Internazionale
In francese, traduzione consecutiva
Lunedì 18 maggio
10.00
La scuola fuori
Quella che conosci non è l’unica possibile
Alberto Emiletti
Internazionale Kids
Anna Franchin
Internazionale
11.30
Esercizi di democrazia
Scriviamo insieme le parole che fondano una comunità
Alberto Emiletti
Internazionale Kids
Susanna Mattiangeli
scrittrice
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it