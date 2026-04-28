Questo è il programma degli incontri che si terranno allo stand X49 , Padiglione Oval.

Dal 14 al 18 maggio 2026 Internazionale sarà al Salone del libro di Torino per parlare di libri, podcast, fumetti, giornalismo e attualità.

18.45 Chi legge in Italia Quali politiche per sostenere editoria e lettori Daniele Cassandro , Chiara Nielsen Internazionale Francesco Pacifico scrittore

17.30 La cultura in cuffia Come parlare di libri, arte e cinema nei podcast Daniele Cassandro , Chiara Nielsen Internazionale Marino Sinibaldi giornalista e autore

16.30 Il Mondo cultura Notizie culturali dalla stampa internazionale Daniele Cassandro e Chiara Nielsen Internazionale

18.30 Meglio di un romanzo Tecniche e consigli per scrivere un reportage Annalisa Camilli Internazionale

17.30 Le voci di Internazionale I podcast per raccontare il mondo Daniele Cassandro , Giovanni De Mauro , Chiara Nielsen , Claudio Rossi Marcelli e Giulia Zoli Internazionale

16.30 In Asia Attualità, conflitti e trasformazioni Giuliano Battiston giornalista Junko Terao Internazionale

15.30 Abitare le lingue Scrivere tra italiano, arabo e identità plurali Amara Lakhous scrittore algerino intervistato da Chiara Nielsen Internazionale

12.30 L’impero colpisce ancora Cosa resta delle idee coloniali nelle società del presente Angelo Boccato giornalista Mia Fuller antropologa culturale Igiaba Scego scrittrice Moderano Daniele Cassandro e Chiara Nielsen Internazionale

11.00 Il mestiere di informare Il presente e il futuro dell’informazione sulla carta e online Giovanni De Mauro Internazionale Luca Sofri il Post

18.30 Il patriarcato ha i fumetti contati Vecchi stereotipi e nuovi immaginari Alberto Emiletti Internazionale Kids Elena Fierli storica dell’arte Rita Petruccioli fumettista

16.30 Il peso delle storie Al confine tra giornalismo e letteratura Leila Guerriero giornalista e scrittrice argentina intervistata da Junko Terao Internazionale In spagnolo, traduzione consecutiva

15.30 Dal giornale al libro I progetti editoriali di Internazionale Daniele Cassandro , Giovanni De Mauro e Giuliano Milani Internazionale

14.30 Un mondo spaesato Per chi non rinuncia a un futuro migliore Ece Temelkuran scrittrice e giornalista turca intervistata da Annalisa Camilli Internazionale In inglese, traduzione consecutiva

13.15 Il Mondo Se il lavoro non crea ricchezza Francesca Coin sociologa Riccardo Staglianò la Repubblica intervistati da Giovanni De Mauro e Claudio Rossi Marcelli Internazionale

12.15 L’arte di vivere La felicità come processo creativo Vasco Brondi cantautore e scrittore intervistato da Giulia Zoli Internazionale

10.00 Intanto nel mondo Le principali notizie dalla stampa internazionale Claudio Rossi Marcelli , Junko Terao e Giulia Zoli Internazionale

10.00

Come si scrive una vita

Quando la realtà quotidiana diventa un romanzo

Domenico Starnone

scrittore

intervistato da Giovanni De Mauro e Giulia Zoli

Internazionale

Ore 11.00

Il Mondo

Il Medio Oriente in prima persona

Laura Silvia Battaglia

giornalista

e Lorenzo Trombetta

giornalista

intervistati da Claudio Rossi Marcelli e Giulia Zoli

Internazionale

12.15

Sotto occupazione

Cronache dalla Palestina

Nathan Thrall

giornalista statunitense

intervistato daJacopo Zanchini

Internazionale

In inglese, traduzione consecutiva

13.15

Chi ha diritto a cosa?

Classe, migrazioni e democrazia

Lea Ypi

filosofa albanese

Giovanni De Mauro

Internazionale

15.30

Il costo della playlist perfetta

Perché lo streaming ha cambiato e svalutato la musica

Liz Pelly

giornalista statunitense

intervistata da Daniele Cassandro

Internazionale

In inglese, traduzione consecutiva

16.30

Sulla scuola

Le parole per raccontarla

Anna Franchin

Internazionale

e Christian Raimo

insegnante e scrittore

17.30

Pride

I corpi e le storie che rivendichiamo

Fatima Daas

scrittrice francese

Alberto Emiletti

Internazionale

In francese, traduzione consecutiva