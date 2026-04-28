Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 80 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola oppure potete abbonarvi .

Dall’8 al 10 maggio torna il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia. Siamo ormai alla sesta edizione! Per tre giorni riempiremo piazze, musei, biblioteche, teatri, uno stadio e perfino l’aula magna dell’università con incontri e laboratori per bambine, bambini e curiosi di ogni età.

Parleremo di intelligenza artificiale, fotografia, pronomi, fumetti, animali selvatici, momenti imbarazzanti, musica e molto altro. Ci saranno autrici che raccontano laghi nati per errore, reporter che attraversano l’Iran e le frontiere del mondo, illustratrici, musicisti e persone capaci di trasformare una domanda in una storia.

Si potrà disegnare volti, inventare parole, guardare l’acqua da vicino, esplorare il dna, ascoltare il corpo, parlare di manga e di Agatha Christie, allenare lo sguardo, smontare bufale online, ballare, entrare in redazione e immaginare insieme una piccola repubblica ideale. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e il programma è su internazionale.it/kids

Ps. Se venite al festival fate come le api dell’articolo di copertina: girate tanto, fermatevi dove vi incuriosisce, cambiate idea, tornate indietro. E se scoprite qualcosa di bello, ditelo agli altri. È così che si trovano le cose migliori.