- Uno studio genetico smonta l’idea di un’invasione di barbari nell’Europa settentrionale dopo la caduta dell’Impero romano.
- L’Oms ha approvato il primo farmaco contro la malaria per neonati.
- Gli scorpioni usano zinco e altri metalli per rinforzare il loro pungiglione e le loro chele.
- Un’epidemia di morbillo dovuta alla mancanza di vaccini ha ucciso centinaia di bambini in Bangladesh.
- Uno studio nel Regno Unito non ha individuato un motivo chiaro per l’aumento dei tumori nelle persone sotto i cinquant’anni.
- Nelle ore dopo un pasto la risposta del sistema immunitario è più efficiente.
- Secondo l’amministratore della Nasa, Jared Isaacman, Plutone dovrebbe tornare a essere considerato un pianeta.
- I cervelli dei cani hanno cominciato a diventare più piccoli almeno cinquemila anni fa.
- Bloccare una proteina chiamata Ptp1b può contrastare i sintomi dell’alzheimer.
- Secondo il climatologo James Hansen il 2026 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato.
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