Sbaglio a pensare che per me una relazione sentimentale sia impossibile? Credo che mi sia stata venduta un’idea di amore che semplicemente non si può applicare alla mia vita e vorrei capire se mi sbaglio. Sono un maschio etero, ho 34 anni. Ho una rara disabilità progressiva. Sono cieco, ho l’udito gravemente compromesso (non riesco a seguire i discorsi se c’è del rumore di sottofondo), sono su una sedia a rotelle e non ho quasi controllo motorio. Necessito di cure a tempo pieno, perciò c’è sempre un assistente con me. Ho la voce debole e gli estranei fanno fatica a capirmi. Sostanzialmente, frequentare persone nel mondo reale per me non esiste. Non vedo né sento chi si avvicina, non posso prendere l’iniziativa di un contatto fisico, e anche con l’aiuto di chi mi assiste la comunicazione è sempre penosa ed estenuante. Uso le app d’incontri, ma non ho stretto nessun vero legame. Ecco la domanda: per una persona nelle mie condizioni è realistica l’idea di una relazione sentimentale? Oppure mi sto aggrappando a qualcosa che non può proprio succedere? Non voglio rassicurazioni fini a se stesse. Se la risposta è che le mie possibilità sono bassissime, preferisco saperlo e capire come farmi una vita partendo da questo dato di realtà. Ma se invece mi sta sfuggendo un qualche approccio che potrebbe funzionare, voglio capire qual è. Sarei anche interessato a sentire il parere di altri lettori su cos’è possibile fare, specialmente da chi ha frequentato persone con disabilità importanti, oppure ne soffre.

– Yearns Eagerly After Relationships Now

Sembra che ormai le frequentazioni nel mondo reale – gli incontri casuali nei bar, per strada, al lavoro, ecc. – non funzionino più per molta gente, Yearn, ed è per questo che oggi la maggior parte delle persone usa le app d’incontri. E quasi tutti hanno lamentele simili alle tue: le usano, a volte da anni, senza aver stretto alcun vero legame, nonostante tutto il tempo e l’impegno profusi.

E qui smetto di indorarti la pillola: hai detto che non volevi rassicurazioni fini a se stesse. È assai improbabile che tu riesca a trovare una partner, Yearn, dato che il tuo bacino di potenziali partner è estremamente ridotto. Immagino che ti piacerebbe stare con una persona che sia attratta da te, Yearn, ma probabilmente non vuoi stare con qualcuno che feticizzi la tua disabilità (il cosiddetto devotismo).

La persona giusta – una a cui piaci, ma che non è feticista – dovrebbe anche avere la pazienza di superare le tue notevoli difficoltà di comunicazione e la disponibilità a collaborare con i tuoi assistenti (e magari diventarlo a sua volta), e non è una richiesta da poco su un’app d’incontri, anche su quelle rivolte a persone con disabilità come Special bridge o Dateability.

Tornando per un attimo alla questione devotismo: quasi tutti ti raccomanderebbero di evitare le devote, cioè le donne (nel tuo caso) specificamente attratte dagli uomini disabili, mentre io non credo che dovresti escluderle. Anni fa intervistai una donna che aveva perso un arto. Benché all’inizio le attenzioni dei devoti la turbassero, finì poi per sposare un uomo con il feticismo delle amputazioni.

Mi raccontò che gli uomini disposti a uscire con lei nonostante la sua disabilità la mettevano più a disagio di quell’unico uomo che inizialmente era attratto da lei proprio per la sua disabilità.

Se fossi disposto a frequentare delle devote, dovresti stare attento, con chi si prende cura di te, a chi vorrebbe feticizzare la tua vulnerabilità. Se una donna cercasse di isolarti dai tuoi assistenti e di renderti dipendente solo da lei, è ovvio che dovresti troncare. Però non credo che tu debba escludere una che inizialmente era attratta da te perché ha sempre provato un’attrazione inspiegabile per gli uomini disabili, e che ti ha visto come un individuo e una persona, non solo un particolare tipo di corpo. La maggior parte delle persone senza disabilità sta con chi all’inizio era attratto dai loro corpi, ma non consideriamo feticismo l’attrazione per questi corpi.

Anche per te è possibile l’amore, Yearn, però non somiglierà all’idea di amore che ti è stata venduta. Ma come qualsiasi persona single che si sente sfavorita (per via dell’età, delle opportunità, del reddito, della disabilità, ecc.), la cosa migliore che puoi fare è crearti la vita migliore e più gratificante possibile, continuando a metterti in gioco sulle app – con costanza, ma non in modo ossessivo – e sperando che scocchi la scintilla.

P.s. Ho girato la tua domanda a Andrew Gurza, attivista e scrittore. “Essendo anch’io una persona con gravi disabilità fisiche e avendo bisogno di un assistente praticamente per ogni cosa, capisco benissimo come si sente Yearn”, ha risposto Andrew via email. “Si arriva semplicemente a un punto in cui frequentare qualcuno e innamorarsi sembra poco pratico e inaccessibile sotto molti aspetti. In vita mia ho avuto solo una manciata di appuntamenti veri e propri, essendo affetto da una grave paralisi cerebrale. Vorrei poterne avere di più, ma sto arrivando a una fase in cui credo che mi andrà bene anche non averne. Non voglio dire a nessuno di rinunciare a sperare, perché è una cosa che ci dà la carica, giusto? Allo stesso tempo, so che possiamo vivere una vita appagante senza l’amore romantico. Essere disabili è anche non seguire i percorsi già intrapresi da altri, ma crearne di propri. Si possono comunque trovare piacere, sesso e tutte le altre gioie senza legarle all’amore romantico. Il lavoro sessuale mi ha salvato la vita in tanti modi e mi ha fatto capire che me la caverò anche da solo. Spero che le mie parole ti siano un po’ d’aiuto”.

Andrew Gurza è l’autore di Notes from a queer cripple. Seguitelo su Instagram.