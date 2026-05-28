Internazionale.it
Le difficoltà dei musei europei
Anche se alcune mostre hanno grande successo, queste istituzioni culturali sono in difficoltà a causa di un generale calo degli ingressi, in particolare dopo la pandemia di covid. Il furto clamoroso al Louvre è solo il simbolo di una crisi che impone ai musei europei di reinventarsi in qualche modo. Quali potrebbero essere le soluzioni?
Libano
Di nuovo in guerra
Israele rilancia il conflitto contro Hezbollah. Il motivo è legato all’Iran
Economia
Dallo stretto di Hormuz dipende anche internet
Un terzo del traffico online mondiale passa dai cavi sottomarini nel golfo Persico
Italia
Un mistero corre sopra i tetti di Roma
Ci sono cavi che si stendono sui palazzi della capitale. Tracce di una storia poco conosciuta
Relazioni
“Vuole conoscere mio marito”
Dalla rubrica “Amore che vieni, amore che vai”, la storia di Géraldine, 49 anni.
Politica
Perché il Regno Unito sembra ingovernabile
Londra ha avuto sei primi ministri in dieci anni. Cos’è andato storto e cosa si può salvare
Africa
A Goma con i ribelli dell’M23
La milizia della Repubblica Democratica del Congo ha una proposta d’affari per Donald Trump
Podcast
Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.
Internazionale Extra Large
La guerra a cui nessuno credeva
Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito
sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta
del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.
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