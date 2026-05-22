Sabato 23 maggio in Europa è la notte dei musei, ma anche se alcune mostre hanno grande successo, queste istituzioni culturali sono in difficoltà a causa di un generale calo degli ingressi, in particolare dopo gli anni della pandemia di covid. Il furto clamoroso al Louvre è solo il simbolo di una crisi che impone ai musei europei di reinventarsi in qualche modo. Ma quali potrebbero essere le soluzioni?

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega i principali problemi del settore, quanto sia delicato il rapporto con gli sponsor privati e quali potrebbero essere le strategie di rilancio e di finanziamento, senza aumentare i prezzi dei biglietti.