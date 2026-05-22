Sabato 23 maggio in Europa è la notte dei musei, ma anche se alcune mostre hanno grande successo, queste istituzioni culturali sono in difficoltà a causa di un generale calo degli ingressi, in particolare dopo gli anni della pandemia di covid. Il furto clamoroso al Louvre è solo il simbolo di una crisi che impone ai musei europei di reinventarsi in qualche modo. Ma quali potrebbero essere le soluzioni?
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega i principali problemi del settore, quanto sia delicato il rapporto con gli sponsor privati e quali potrebbero essere le strategie di rilancio e di finanziamento, senza aumentare i prezzi dei biglietti.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto Beam, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
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