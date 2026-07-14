In sostanza, ogni bambino nato negli Stati Uniti tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028 ha diritto a un conto d’investimento intestato a suo nome, alimentato da un versamento una tantum del governo di mille dollari (finora hanno aderito 1,4 milioni di bambini). Compiuti i diciotto anni, i beneficiari potranno iniziare a usare i soldi secondo regole simili a quelle dei conti pensionistici individuali statunitensi, con agevolazioni fiscali per alcune spese, tra cui gli studi universitari e l’acquisto della prima casa.

I conti sono stati approvati con “la grande bellissima legge” fiscale votata dal congresso alla fine del 2025 e sono entrati ufficialmente in funzione il 4 luglio, anche con la speranza che possano dare una spinta ai repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato.

Tra il caldo estremo, i nazisti in metropolitana , i fuochi d’artificio e la consueta retorica patriottica di Donald Trump, il 4 luglio è passata quasi inosservata una misura che potrebbe rivelarsi una delle eredità più durature del secondo mandato di Trump. Sono i Trump accounts , conti intestati ai nuovi nati che, almeno nelle intenzioni della Casa Bianca e dei repubblicani, dovrebbero cambiare il rapporto tra gli americani, il risparmio e il welfare fin dalla nascita.

Il conto può essere alimentato successivamente con contributi dei genitori, del datore di lavoro o di soggetti privati. In settimana Gwynne Shotwell, presidente e direttrice operativa di SpaceX, la compagnia di viaggi spaziali fondata da Elon Musk, ha annunciato che lei e il marito doneranno due milioni delle loro azioni per finanziare i Trump accounts: un’azione da 165 dollari per ogni bambino – soprattutto alle famiglie a basso reddito del Texas, lo stato in cui ha sede la SpaceX – per un valore totale di 320 milioni di dollari (Shotwell è una delle maggiori azioniste individuali dell’azienda, con una partecipazione di circa 2,4 miliardi di dollari dopo la quotazione da record avvenuta il mese scorso). Altre aziende – tra cui la Goldman Sachs, la Morgan Stanley e la Black Rock – si sono impegnate a versare l’equivalente del contributo governativo per i figli dei loro dipendenti.

L’idea di mettere da parte un capitale per ogni bambino non è nuova e in molti casi ha trovato d’accordo anche i politici del Partito democratico. Ma è il modo in cui il programma è stato costruito ad aver attirato molte critiche. Pur essendo formalmente universale, il suo funzionamento rischia di amplificare le disuguaglianze invece di ridurle.

Lo dicono gli stessi calcoli diffusi dalla Casa Bianca. Nella sua analisi, il Council of economic advisers, l’ente che consiglia il presidente sulla politica economica, ha stimato come crescerebbe il valore dei conti in base ai contributi versati dalle famiglie. Un bambino nato in una famiglia senza la possibilità di alimentare il conto oltre ai mille dollari iniziali si ritroverebbe a diciotto anni con un capitale accumulato di 5.839 dollari. Un altro cresciuto in famiglia che può versare ogni anno il contributo massimo consentito – cinquemila dollari – si ritroverebbe con 303.757 dollari. Due bambini dello stesso paese che aderiscono allo stesso programma governativo, due patrimoni e due prospettive di vita completamente diversi.