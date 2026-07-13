Un sondaggio recente ha sconvolto gli israeliani: a quanto pare gli ebrei statunitensi apprezzano più il sindaco di New York Zohran Mamdani del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Anche se la destra statunitense ha demonizzato in ogni modo il sindaco di New York, accusandolo di essere sia un fondamentalista islamico sia un comunista, il 44 per cento degli ebrei statunitensi ha una buona opinione di lui, mentre solo il 32 per cento giudica positivamente Netanyahu. Lo studio dell’Associated Press-Norc center for public affairs research evidenzia un altro aspetto ancora più sconvolgente per i cittadini dello stato ebraico: il 30 per cento degli ebrei statunitensi ritiene che Israele stia commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza.

Si tratta di una frattura storica all’interno della più numerosa comunità ebraica fuori da Israele, che in passato lo ha sempre sostenuto incondizionatamente. Da decenni la “lobby ebraica”, come la chiamano i suoi detrattori, esercita una forte pressione su entrambi i partiti statunitensi per mantenere un’alleanza tra la prima potenza mondiale e lo stato di Israele, accompagnata da generosi aiuti finanziari e militari. Ma ora qualcosa è cambiato: il sostegno bipartisan che ha permesso di mantenere il legame a prescindere dagli avvicendamenti a Washington non esiste più. Gli israeliani più lucidi sanno bene che la colpa di questa evoluzione, le cui conseguenze rischiano di essere molto pesanti, è di Netanyahu.

Già nel 2015, quando alla Casa Bianca c’era Barack Obama, il primo ministro israeliano aveva cercato di alimentare il conflitto tra repubblicani e democratici per bloccare l’accordo nucleare con l’Iran. Ignorando i consigli dell’amministrazione Obama, Netanyahu aveva addirittura esortato personalmente il congresso degli Stati Uniti a votare contro l’accordo, poi ratificato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Nel 2018 Trump ha fatto saltare l’intesa, con le conseguenze che conosciamo bene. Quindi non c’è da sorprendersi se la guerra degli Stati Uniti contro l’Iran al fianco di Israele sia percepita dagli americani come una “guerra di Trump”, e non come una guerra al fianco del principale alleato statunitense in Medio Oriente.