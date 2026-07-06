- Sono state sviluppate delle cellule artificiali capaci di emulare alcune funzioni di quelle viventi.
- Anche in altre specie di primati oltre agli umani il parto presenta grandi difficoltà anatomiche.
- Stare seduti a lungo sembra aumentare il rischio di cancro.
- Le vittime dell’ondata di caldo di giugno in Europa potrebbero essere più di ventimila.
- Il ragno più veloce del mondo può raggiungere i 3,5 metri al secondo.
- L’osservatorio Vera C. Rubin ha cominciato la mappatura dell’universo più dettagliata mai realizzata.
- Sono state individuate le reti neurali legate al senso dei numeri nei neonati.
- È cominciata la sperimentazione del primo trattamento contro la variante bundibugyo del virus dell’ebola.
- La missione della Nasa per salvare il telescopio spaziale Swift è cominciata
- Dopo più di 13 mesi di viaggio la sonda cinese Tianwen-2 ha raggiunto l’asteroide 2016H03 e ha cominciato a studiarlo.
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