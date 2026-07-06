Ahmed al Sharaa, un tempo noto come Abu Mohammed al Jolani, oggi appare in abiti eleganti e parla come un capo di stato rispettato. Eppure per anni è stato uno dei leader islamisti più temuti della guerra civile in Siria, ricorda il giornalista francese di origine irachena Feurat Alani nel video animato realizzato con il disegnatore Ulysse Gry. In quel periodo rilasciò anche un accredito a Yasser Al Joumaily, un coraggioso cameraman collega di Feurat Alani con il quale avrebbe dovuto lavorare di lì a poco proprio per un reportage tra i gruppi armati siriani.

Di Feurat Alani e Ulisse Gry si può vedere anche Il destino dell’Iraq si decide anche a Teheran e Il giornalismo impossibile di Gaza.