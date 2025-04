Durante la guerra del 2014 lavorare come giornalista nella Striscia di Gaza era difficile ma ancora possibile, potendo ottenere le autorizzazioni a filmare da Hamas e dall’esercito israeliano. A dieci anni di distanza, poter documentare la situazione sul campo è diventato impossibile: Israele non concede i permessi, i reporter sono diventati dei bersagli e le telecamere sono viste come minacce. È solo grazie al rischioso lavoro dei giornalisti palestinesi se alcune delle verità che si vorrebbero nascondere riescono a raggiungere il resto del mondo.

Il racconto del giornalista francese Feurat Alani nel video di Arte.