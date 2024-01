Hamza al Dahdouh era un giornalista e cameraman di Al Jazeera. Domenica 7 gennaio era in macchina con il suo collega Mustafa Thuraya, un giornalista freelance, sulla strada che collega Khan Yunis a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, quando l’auto è stata colpita da un bombardamento israeliano. I due giornalisti sono morti e altri due colleghi, Ahmed al Burash e Amer Abu Amr, che lavorano per il canale televisivo Palestine Today, sono rimasti feriti.

Il numero rende questo periodo il più sanguinoso per i giornalisti da quando il comitato ha cominciato a raccogliere dati nel 1992. Tra le vittime 72 erano palestinesi, quattro israeliani e tre libanesi. Altri sedici giornalisti sono stati feriti, tre sono scomparsi e 21 sono stati arrestati. Il comitato sta anche investigando sulle notizie non ancora confermate di altri giornalisti presi di mira, minacciati, censurati e delle loro case e dei loro uffici danneggiati dai bombardamenti israeliani.

Il Committee to protect journalists (Cpj), un’ong con sede negli Stati Uniti che difende la libertà di stampa e i diritti dei giornalisti in tutto il mondo, all’8 gennaio ha registrato la morte di almeno 79 giornalisti e operatori dei mezzi d’informazione nella guerra lanciata da Israele contro Hamas.

“I giornalisti in tutta la regione stanno facendo grandi sacrifici per coprire questo conflitto straziante”, si legge in un documento del Cpj in cui sono riportati i nomi di tutti i giornalisti uccisi. “Quelli a Gaza, in particolare, hanno pagato, e continuano a pagare, un prezzo senza precedenti e devono affrontare minacce esponenziali. Molti hanno perso colleghi, familiari e uffici, e sono fuggiti in cerca di salvezza quando non c’è nessun luogo sicuro né via d’uscita”.

Nella Striscia di Gaza non possono entrare giornalisti stranieri né da Israele né dall’Egitto. Gli unici ammessi nel territorio dopo il 7 ottobre sono embedded, al seguito dell’esercito israeliano. Questo implica accettare alcune condizioni, come presentare il materiale ai militari prima della pubblicazione e non avere autonomia di movimento. Quindi a raccontare con le immagini o le parole quello che succede dentro la Striscia di Gaza sono i giornalisti che abitano nel territorio. La loro è una condizione particolare perché oltre a coprire la guerra la vivono e, come tutti gli altri, cercano di sopravvivere.