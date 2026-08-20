Al cervello piace fare amicizia Che cosa succede nel cervello quando siamo in compagnia dei nostri amici? Il prossimo numero di Internazionale Kids parte da questa domanda. L’articolo di copertina è tradotto da Frontiers for Young Minds, una rivista scientifica pubblicata in Svizzera. Racconta che l’amicizia non ci fa solo divertire e stare bene: passare del tempo in compagnia attiva nel cervello i meccanismi della ricompensa e della motivazione e può perfino aiutarci a imparare meglio. Ma che differenza c’è, per il nostro cervello, tra stare con un amico e stare con uno sconosciuto? In edicola dal 26 agosto.

Storie di cinema In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. Dal 24 luglio in edicola, nelle librerie online e su e-reader.

Il segreto dell’amore

In una relazione la compatibilità sessuale è fondamentale per un’intimità soddisfacente, e per stare bene in coppia abbiamo bisogno di fare l’amore regolarmente e in modo appagante. È importante per sentirci vicini e apprezzati, ma anche per allentare le tensioni. Queste necessità, però, sono spesso trascurate o ignorate. Il video di Alain de Botton.

Clima

El Niño colpirà l’Amazzonia nel momento peggiore

Il riscaldamento del Pacifico toccherà il suo massimo tra ottobre e dicembre, con effetti che si sentiranno in tutto il mondo.

Italia

I sogni sbiaditi della riviera adriatica

Un tempo Rimini e Riccione sapevano leggere in anticipo i cambiamenti dell’industria turistica. Oggi invece non sanno in che direzione andare.

Stati uniti

L’intelligenza artificiale e le elezioni di metà mandato

La crescita dell’ia è diventata un tema centrale e potrebbe avere un gran peso nella politica statunitense dei prossimi anni.