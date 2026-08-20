Internazionale Kids
Al cervello piace fare amicizia
Che cosa succede nel cervello quando siamo in compagnia dei nostri amici? Il prossimo numero di Internazionale Kids parte da questa domanda. L’articolo di copertina è tradotto da Frontiers for Young Minds, una rivista scientifica pubblicata in Svizzera. Racconta che l’amicizia non ci fa solo divertire e stare bene: passare del tempo in compagnia attiva nel cervello i meccanismi della ricompensa e della motivazione e può perfino aiutarci a imparare meglio. Ma che differenza c’è, per il nostro cervello, tra stare con un amico e stare con uno sconosciuto? In edicola dal 26 agosto.
Internazionale Extra Large
Storie di cinema
In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. Dal 24 luglio in edicola, nelle librerie online e su e-reader.
Internazionale.it
Il segreto dell’amore
In una relazione la compatibilità sessuale è fondamentale per un’intimità soddisfacente, e per stare bene in coppia abbiamo bisogno di fare l’amore regolarmente e in modo appagante. È importante per sentirci vicini e apprezzati, ma anche per allentare le tensioni. Queste necessità, però, sono spesso trascurate o ignorate. Il video di Alain de Botton.
Clima
El Niño colpirà l’Amazzonia nel momento peggiore
Il riscaldamento del Pacifico toccherà il suo massimo tra ottobre e dicembre, con effetti che si sentiranno in tutto il mondo.
Italia
I sogni sbiaditi della riviera adriatica
Un tempo Rimini e Riccione sapevano leggere in anticipo i cambiamenti dell’industria turistica. Oggi invece non sanno in che direzione andare.
Stati uniti
L’intelligenza artificiale e le elezioni di metà mandato
La crescita dell’ia è diventata un tema centrale e potrebbe avere un gran peso nella politica statunitense dei prossimi anni.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it