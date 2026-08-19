Arturo Bejar ha lavorato per la Meta nei primi tempi dell’azienda, come responsabile della sicurezza e della protezione degli utenti di Facebook. Nel 2015 ha lasciato il lavoro per occuparsi dei figli dopo il divorzio. In quegli anni, sua figlia si è iscritta a Instagram. Aveva 14 anni e, ben presto, ha ricevuto molestie sessuali e foto oscene. “L’hai segnalato?”, le ha chiesto il padre.“Non c’era una funzione per farlo”, ha risposto lei.“Allora cosa hai fatto?”.“L’ho bloccato”, ha detto l’adolescente.

“Questo mi ha fatto capire che qualcosa non funzionava e mi ha spinto a tornare alla Meta”, ha spiegato Arturo Bejar, che è stato il primo testimone chiamato a deporre nel processo civile all’azienda di Mark Zuckerberg, cominciato martedì 18 agosto a Oakland, nella baia di San Francisco, in California.

L’azienda fondata da Zuckerberg, che sarà chiamato a testimoniare, è accusata da 29 stati statunitensi di aver ingannato i consumatori, di aver mentito e di aver violato la legge federale sulla tutela dei minori, che vieta in particolare l’apertura di un account sui social media ai minori di 13 anni.

La testimonianza di Arturo Bejar è istruttiva, sia per il suo ruolo di padre sia per quello di ex dirigente della Meta. È attraverso l’esperienza di sua figlia che l’uomo, originario del Messico, si è reso conto dei pericoli dei social media di cui avrebbe dovuto occuparsi. La ragazza è diventata dipendente, ossessivamente preoccupata del proprio aspetto fisico, ma il padre ha detto di essersene accorto sempre troppo tardi. E al lavoro ha capito che la sicurezza non era una priorità per la Meta. Lo slogan dell’azienda di Mark Zuckerberg era “andare veloci, rompere le cose”, ha ricordato Arturo Bejar. Erano gli anni di covid-19, in cui l’app cinese TikTok stava dando del filo da torcere a Facebook e Instagram, e la pressione era forte.