Come le scosse di assestamento di un terremoto, che possono arrivare anche molto tempo dopo il sisma iniziale, il 7 ottobre 2023 continua a scuotere il Medio Oriente. A tre anni di distanza da quel giorno fatidico, il paesaggio regionale è segnato dalle guerre, dalle fratture e dai conflitti senza soluzione: da Rafah, nella Striscia di Gaza, a Hormuz, nel golfo Persico; da Naqura, nel sud del Libano, a Mocha, in Yemen.

Tutto questo, evidentemente, non è cominciato il 7 ottobre. La dinamica si era già messa in moto da tempo e ognuno dei conflitti citati ha vissuto numerosi episodi molto prima del 2023. Tuttavia, l’attacco di Hamas contro le comunità del sud di Israele – con il suo carattere inedito, la sua portata, il gran numero di vittime civili, la cattura di numerosi ostaggi e lefalle nella sicurezza dello stato ebraico – è stato un punto di rottura in questa regione martoriata.

Fin dai primi giorni è apparso chiaro che Israele avrebbe risposto subito al più grave attacco terroristico dalla sua nascita. Sapevamo che questa risposta sarebbe stata sproporzionata, perché questa è la dottrina dell’esercito israeliano. Presto abbiamo scoperto anche che sarebbe stata impietosa, sull’onda della sete di vendetta e dell’idea che a Gaza non ci fossero “innocenti”.