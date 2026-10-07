I ribelli huthi sostenuti dall’Iran hanno conquistato molti territori nell’ultimo mese, occupando ampie zone della costa del mar Rosso. Fra il 3 luglio e il 26 settembre in Arabia Saudita sono stati colpiti almeno 37 siti, scrive il settimanale saudita Al Majalla : 33 attacchi compiuti dagli huthi e quattro dall’Iraq. Dopo quattro anni di tregua, da luglio gli attacchi huthi contro l’Arabia Saudita si sono moltiplicati.

Le forze armate yemenite hanno annunciato il 3 ottobre il lancio di un’offensiva sulla capitale Sanaa con la copertura aerea della coalizione saudita. La manovra fa parte dell’operazione Yemen dawn per “ripristinare le istituzioni statali, liberare la capitale e mettere fine al colpo di stato della milizia huthi”, riassume il giornale yemenita Al Sahwa .

Gli huthi, cioè il gruppo zaidita Ansar Allah, negano di aver ceduto Bab al Mandab, scrive il corrispondente da Sanaa del sito qatariota Al Jazeera, secondo il quale è ancora troppo presto per capire cosa stia realmente succedendo sul campo. L’unica cosa certa sono gli enormi e disperati spostamenti di popolazione da un governatorato all’altro.

Dal 1 al 18 settembre l’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha registrato lo spostamento di circa 119mila persone, salite a 174mila alla fine del mese. Più di tremila sono fuggite via mare verso Gibuti. L’Unicef conferma il quadro: il 16 settembre l’agenzia dell’Onu calcolava che più di centomila persone, tra cui almeno 57mila bambini, hanno dovuto lasciare la propria casa in due settimane, durante i combattimenti nella parte occidentale di Taiz, a sud di Hodeidah, a Marib e in altre aree. Questo ritmo rapidissimo è anche un segnale diretto di quanto il conflitto si stia intensificando.

Il sito yemenita News Yemen traccia un quadro terribile della situazione umanitaria, ricordando che spesso gli sfollati sono già dovuti fuggire più volte. E aggiunge che “la concentrazione di più della metà degli sfollati a Taiz, poi a Hajjah e Aden rivela che la prossima equazione non sarà solo militare: la geografia della popolazione si sovrapporrà a quella militare ed economica, con pressione su tutti i servizi, dalla scuola alla sanità, fino alle risorse e all’acqua”.

Mentre le truppe avanzano sul terreno, centinaia di migliaia di famiglie si muovono nella direzione opposta in cerca di sicurezza e senza la certezza di poter tornare, un movimento che potrebbe diventare uno dei nodi più importanti del dopoguerra.