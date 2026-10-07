Il problema delle metafore concettuali è che tendono a concentrarsi su una parte del funzionamento delle ia lasciando da parte tutto il resto. Qui ho provato a elencare in maniera critica le più diffuse.

Se vogliamo essere rigorosi, alcune di queste espressioni sono metafore in senso stretto, come quando si parla di “allucinazioni” dei modelli linguistici. Altre, invece, sono analogie. Ma il linguista George Lakoff e il filosofo Mark Johnson, in Metafora e vita quotidiana , ci hanno tolto dall’imbarazzo e le hanno riunite sotto l’etichetta “metafore concettuali”. Cioè, parole che usiamo per avvicinarci alla comprensione di una cosa attraverso un’altra cosa che conosciamo meglio.

Settantuno anni dopo possiamo dire che l’espressione è particolarmente indovinata e, allo stesso tempo, che ci ha creato un sacco di problemi. È stata anche la prima metafora di una lunga serie di modi di dire che usiamo per riferirci a queste tecnologie.

I pappagalli veri, tra l’altro, ne escono particolarmente maltrattati visto che sono animali sociali e piuttosto intelligenti.

Nel frattempo, però, il pappagallo è diventato una metafora sempre più stretta: i comportamenti emergenti e le rappresentazioni interne ai modelli individuate da chi fa ricerca la rendono sempre meno vera. “È solo un pappagallo stocastico” (o “è solo statistica”) è diventata una frase per chiudere le discussioni proprio quando bisognerebbe aprirle, visto che con questi strumenti si possono fare tantissime cose.

L’articolo, pubblicato online con l’emoji del pappagallo 🦜 nel titolo, parlava anche dei costi ambientali di modelli sempre più grandi e dei pregiudizi contenuti nei dati. Questa parte, purtroppo, si è persa quasi del tutto per strada, fagocitata dalla metafora stessa. Anni dopo, Emily Bender ha dovuto fare alcune precisazioni sul suo lavoro lamentando proprio questa dinamica, che ha fatto parecchi danni.

È una delle espressioni più famose: nasce da un articolo del 2021 firmato da Emily Bender, Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major e Margaret Mitchell. Funziona molto bene perché ricorda il meccanismo alla base dei large language model (llm): questi sistemi producono sequenze di parole plausibili in base alla probabilità, senza garanzie di corrispondenza con il mondo.

Anche questa, però, ha almeno due problemi: prima di tutto, attribuisce un atteggiamento – l’indifferenza – a qualcosa che non ne ha; poi ci fa credere che queste macchine siano inutili.

Nel 2024 i filosofi Michael Townsen Hicks, James Humphries e Joe Slater hanno proposto un’alternativa: i chatbot producono stronzate nel senso descritto da Harry Frankfurt in Stronzate. Un saggio filosofico . Significa che i discorsi delle macchine sono indifferenti alla verità. È un’immagine più precisa del loro funzionamento.

Eppure le risposte giuste degli llm e quelle sbagliate sono il frutto dello stesso identico meccanismo.

“Allucinazione” dà un nome a un’esperienza che chiunque abbia usato un chatbot riconosce: la risposta falsa detta con sicurezza. Ma, se pensiamo al suo significato originario, ci suggerisce anche una mente che percepisce le cose in maniera alterata e ci fa pensare che l’errore dipenda da un guasto del sistema.

Non solo: come al solito in questa prospettiva la sfocatura è considerata un difetto che mina alla base l’utilità degli strumenti. Invece esiste proprio perché le macchine non contengono i dati con cui sono state addestrate, ma solo una loro rappresentazione.

Il rischio è che ci faccia pensare che le ia siano degli hard disk, dei contenitori di copie più o meno sbiadite delle opere originali. La conservazione integrale dei dati di addestramento, invece, è un’eccezione rispetto al funzionamento generale.

Nel febbraio 2023 lo scrittore Ted Chiang ha paragonato ChatGpt, che era diventato pubblico da poco, a un jpeg sfocato del web . Cioè, un’immagine compressa, con una perdita di dettagli, che però conserva un’impressione di visione d’insieme. È una metafora efficace per spiegare perché le risposte delle ia sembrano giuste anche quando sono approssimative.

Secondo alcuni, l’uso delle intelligenze artificiali per alcune attività, come la scrittura, è paragonabile al doping. Questa metafora è stata rilanciata a proposito del romanzo di Thélyson Orélien. La parte buona di questo parallelismo è che ci obbliga a chiederci quali regole vogliamo: dove finisce l’aiuto lecito? Dove comincia quello che non tolleriamo?

Allo stesso tempo dobbiamo ammettere che quel confine sarà sempre una convenzione, proprio come le sostanze vietate nello sport. Il doping, però, presuppone un giudizio morale (chi si dopa sta barando). E presuppone anche che esista una prestazione pulita e naturale da proteggere. Ma la scrittura ha sempre avuto molte mani: editor, correttrici, traduttrici, revisori, come ci ha ricordato anche Claudia Durastanti.

L’analogia si porta dietro anche le sue istituzioni: il test, la squalifica, la lista delle sostanze proibite, la denuncia pubblica, le accuse anonime, il dubbio, lo stigma a priori. E la metafora del doping si concentra su chi ha barato ma lascia sempre fuori chi scrive le regole e chi può doparsi senza essere scoperto perché tanto ha già una posizione di privilegio.