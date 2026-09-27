Dal 2002 la catena francese Fnac assegna il Prix du roman basandosi su una selezione di romanzi fatta da quattrocento librai che lavorano per l’azienda e da quattrocento lettori. Lunedì 21 settembre 2026 il premio è stato assegnato a Thélyson Orélien, autore del libro C’était ça ou mourir.

Orélien ha 38 anni. È nato ad Haiti ma ha lasciato l’isola dopo il terremoto del 2010 e ora vive in Canada. È un poeta e scrittore e ha lavorato anche come giornalista freelance. C’était ça ou mourir è il suo primo romanzo: è uscito a marzo in Québec e poi ad agosto in Francia, dove ha venduto circa 35mila copie. Oltre che al premio della Fnac, prima che iniziasse tutta questa storia, era candidato ad altri quattro prestigiosi premi letterari francesi: il Goncourt, il Renaudot, il Femina e il Médicis.

Poche ore dopo l’annuncio del premio un account anonimo su X (Balance ton Claude, cioè “denuncia il tuo Claude”) ha pubblicato un tweet sostenendo che il libro era stato scritto “quasi interamente” da un’intelligenza artificiale.

Al momento della pubblicazione l’account aveva 92 follower. Ma sono bastati a fare notizia: il messaggio è stato subito ripreso da alcuni giornalisti, come l’editorialista conservatore Samuel Fitoussi di Le Figaro. E poi proprio Le Figaro è stato fra i primi a scrivere del caso con il risultato che a oggi, quel messaggio è stato visto quasi cinque milioni di volte e si è scatenata una polemica feroce.

Nessuno sapeva, all’inizio, chi ci fosse dietro l’account su X. Chiunque fosse, ha usato Pangram, un software statunitense che stima la probabilità che un testo sia stato generato da una macchina, per valutare il romanzo. Il responso su alcuni passi è stato del 100 per cento.

In Francia si è scatenata una polemica enorme. Alcune testate giornalistiche e aziende hanno rifatto la prova. La Pangram ha dato il suo software gratuitamente a France 24, che ha analizzato tutto il romanzo: il 92 per cento del testo è stato classificato come “scritto o assistito” da un’ia.

La Lucide, un’azienda francese che vende un prodotto concorrente alla Pangram, ha classificato come “generati” tutti i 34 capitoli del libro e l’epilogo. Ha analizzato anche 706 capitoli di diciassette libri usati per un confronto, fra cui sette romanzi di autori haitiani e africani. Quest’ultima verifica è stata fatta perché per difendersi dalle accuse lo scrittore ha detto, fra l’altro, di usare cifre stilistiche e ripetizioni tipiche della tradizione haitiana. Nessuno di questi altri libri è risultato generato da una macchina.