Tra le giovani cantautrici statunitensi emerse negli ultimi dieci anni, Phoebe Bridgers è sicuramente una delle più interessanti. La musicista di Pasadena, 31 anni, è stata capace di fondere rock, pop e folk con gusto e personalità, soprattutto a partire dal disco del 2020 Punisher, quello che l’ha consacrata agli occhi del pubblico e della critica. Nel 2023, inoltre, ha messo in piedi il progetto boygenius insieme a Julien Baker e Lucy Daucus, pubblicando l’ottimo The record, vincitore di tre Grammy, tra cui quello per il migliore album di musica alternativa.

La bravura di Bridgers sta nell’aver fatto tesoro dei suoi studi musicali – ha seguito corsi di canto jazz a Los Angeles e per un periodo ha frequentato il Berklee college of music di Boston, da tempo una fucina di talenti della musica statunitense – senza però diventare troppo scolastica e rielaborando le influenze in modo personale. C’è un pezzo in The record che rappresenta bene il suo stile: s’intitola Not strong enough ed è una cavalcata a base di chitarre acustiche ed elettriche sulla falsariga dei Cure (il cui brano Boys don’t cry viene anche citato nelle strofe). Il pezzo, tuttavia, non si ferma al tributo e va ben oltre, trovando una forte vitalità.