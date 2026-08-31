- La Nasa ha lanciato con successo il nuovo telescopio spaziale Roman.
- Uno studio ha individuato alcune varianti genetiche legate alle forme più gravi di autismo.
- La frana che ha provocato l’alluvione in Nepal può essere stata favorita dalla crisi climatica.
- Le ondate di caldo marine stanno spingendo i coralli verso un declino irreversibile.
- Gli scheletri dei coralli rivelano che gli eventi del fenomeno climatico El Niño stanno diventando più intensi che in passato.
- Un insetto risalente a 324 milioni di anni fa aveva 24 zampe invece che sei.
- I cani sbattono le palpebre più spesso se vedono i loro padroni farlo.
- Uno studio ha ricostruito i suoni prodotti dagli insetti del giurassico.
- Alcuni microrganismi terrestri trasportati dalle future missioni potrebbero sopravvivere intorno al polo sud lunare.
- Il vaccino contro l’herpes zoster sembra collegato a un minor rischio di malattie cardiovascolari.
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