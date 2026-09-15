- Trovate alcune penne e piume d’uccello perfettamente conservate negli escrementi fossilizzati di un dinosauro. Il ritrovamento anticiperebbe di dieci milioni di anni l’evoluzione delle piume.
- Secondo uno studio, i meccanismi di retroazione naturali riscalderanno il pianeta di un ulteriore 20 per cento entro la fine del secolo. L’aumento stesso delle temperature produce altro riscaldamento, in un sistema che si autoalimenta.
- Brevi impulsi di “rumore rosa” durante il sonno sembrano favorire l’eliminazione di scorie metaboliche dal cervello.
- Il nuovo atlante del genoma umano della Google DeepMind mostra gli effetti di nove miliardi di mutazioni genetiche umane, cioè tutte le possibili sostituzioni di ciascuna dei tre miliardi di lettere che compongono il nostro dna.
- Un’analisi del BMJ rivela che un terzo dei consulenti per la nutrizione del governo britannico è ancora pagato dall’industria alimentare.
- Il meccanismo che innesca il travaglio, con le sue contrazioni muscolari, sembra dipendere dall’afflusso di cellule immunitarie nell’utero.
- Il pianeta Mercurio potrebbe essersi contratto di più di dieci chilometri nel corso della sua storia.
- Una variante genetica comune che aumenta il rischio di lupus, una malattia autoimmune, potrebbe proteggere dai virus.
- Gli scienziati che cercano di rendere più accattivanti i titoli dei loro articoli accademici spesso ricorrono ai Beatles: sono stati contati almeno 3.200 articoli sottoposti a revisione paritaria in diverse discipline che citano o fanno giochi di parole con i testi delle canzoni della band di Liverpool.
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