- Un relitto trovato nelle acque della Turchia potrebbe essere il più antico mai individuato.
- I coralli sbiancati dal caldo possono riprendersi rapidamente se toccano altri coralli sani.
- Per la prima volta è stata individuata una stella che emette luce verde.
- Un fossile trovato in Cina indica che l’evoluzione del volo non è stata un processo lineare.
- Il 20 ottobre dovrebbe essere lanciata una missione giapponese che indagherà sulla formazione delle lune di Marte.
- La Conferenza generale dei pesi e delle misure ha deciso di abolire il secondo intercalare usato per allineare gli orologi con la rotazione terrestre.
- Il ghiacciaio Thwaites, in Antartide, continuerebbe a sciogliersi anche se il riscaldamento degli oceani si fermasse.
- Per imparare una lingua è meglio concentrarsi sui suoni invece che sulle strutture linguistiche.
- Uno scheletro di neandertal mostra i segni di due ferite impressionanti.
- Un enzima responsabile della scomposizione dei grassi sembra collegato a un declino cognitivo più lento.
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