- Quasi tutte le barriere coralline del pianeta potrebbero scomparire nei prossimi cinquant’anni a causa del cambiamento climatico.
- Il vaccino a mRna della Moderna contro il melanoma riduce di quasi la metà il rischio di recidiva.
- Le ondate di caldo di quest’estate hanno causato la morte di almeno cinquantamila persone nelle città europee.
- Un quarto dei casi di depressione potrebbe essere dovuto allo squilibrio dei ritmi circadiani.
- Uno studio ha ricostruito il probabile aspetto fisico dei denisovani.
- Un’analisi di quattro milioni di fossili realizzata con l’intelligenza artificiale rimette in discussione l’ipotesi delle cinque grandi estinzioni di massa.
- Alcune scimmie adottano comportamenti per evitare gli agenti patogeni dopo aver assistito a epidemie letali.
- Alle femmine di pipistrello il cuore batte più forte quando sentono i richiami dei loro cuccioli.
- Non è vero che gli adulti sono meno creativi dei bambini, ma hanno meno fiducia nelle loro capacità.
- All’interno del cervello è stata individuata una rete di comunicazione finora sconosciuta.
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