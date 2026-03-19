A Garda (Verona) un’assessora ha scritto su WhatsApp a diverse persone sostenendo che in zona si aggiravano alcuni rapitori di bambini, intenzionati a espiantare gli organi dei piccoli, ma dopo qualche giorno di panico si è scoperto che la notizia era totalmente falsa (1). A Latina una coppia ha denunciato un uomo che avrebbe tentato di rapire il loro bambino prendendolo dall’auto ferma in un parcheggio, ma lui sostiene di aver aperto a caso una portiera, barcollando, perché aveva bevuto un’intera bottiglia di Jack Daniel’s

(2) (3). A Eboli (Salerno) si è diffusa la voce che la nonna di un bambino delle elementari avrebbe sventato il rapimento di suo nipote mentre lo accompagnava a scuola, ma né la polizia né i carabinieri hanno ricevuto alcuna denuncia (4). A Voghera (Pavia) il nonno di un bambino delle elementari è entrato in classe e ha schiaffeggiato un altro bambino, accusandolo di bullismo (5).

A Ponzano (Treviso) una scuola elementare è stata chiusa per denatalità (6). A Villa Carcina (Brescia) l’unica scuola primaria chiuderà alla fine di questo anno scolastico per mancanza di alunni. In tutta la provincia di Brescia a causa della denatalità le scuole elementari e medie hanno perso 28mila iscritti in dieci anni (7). Nelle tre prime elementari di una scuola di Mestre (Venezia) su 61 bambini frequentanti sessanta sono figli di immigrati (8).

Nel 2025 sono sbarcati in Italia circa 15mila tra bambini e ragazzi minorenni, di cui dodicimila senza genitori o altro accompagnatore (9). Ad Ancona è arrivata la nave di un’ong con cento persone recuperate in mare, di cui venti sono minorenni non accompagnati (10). A Milano è in scena un’opera teatrale dedicata alle persone migranti morte nel Mediterraneo. La pièce è intitolata Kr70M16, una sigla in cui Kr sta per Crotone (l’area dov’è stato trovato uno dei cadaveri), 70 è il numero progressivo nella lista dei deceduti nel naufragio, M indica il genere maschile e 16 l’età (11).

A Napoli un dipendente dell’ispettorato del lavoro è stato arrestato perché registrava false assunzioni di persone migranti, così aziende legate al crimine organizzato potevano ottenere i finanziamenti garantiti dal cosiddetto decreto flussi (12). A Merano (Bolzano) a causa dell’alta offerta di lavoro un residente su cinque è immigrato (13). A Roseto degli Abruzzi (Teramo) sono stati arrestati quattro ultras della locale squadra di basket accusati di raid contro gli immigrati compiuti subito dopo le partite (14). A Porto Recanati (Macerata) diverse centinaia di immigrati abitano in un enorme palazzo abbandonato di 15 piani, da anni dichiarato inagibile (15). A Torino è stato ritirato il catalogo di una mostra che descriveva le antiche statue romane delle porte palatine come baluardi contro le persone migranti (16) (17).

A Trani (Barletta) un ragazzo ha rubato i fiori sotto una statua votiva per regalarli alla fidanzata (18). A Lonate Pozzolo (Varese) un uomo ha scoperto che dal locale cimitero era stata rubata la statua di suo nonno (19). A Siculiana (Agrigento) è stato inaugurato un monumento con tutti i nomi dei “438 siciliani morti nelle foibe”, la maggioranza dei quali tuttavia era formata da combattenti repubblichini deceduti non nelle foibe (20). A Cagliari la multinazionale Ikea ha installato quattro statue per indicare la direzione del suo nuovo magazzino ispirandosi al celebre monumento di re Carlo Felice con il braccio teso orizzontalmente (21) (22).

A Milano durante una manifestazione femminista è stata bruciata una statua in cartapesta di Donald Trump (23). A Porto Torres (Sassari) il comune ha deciso di erigere un monumento a nove marinai morti nel 1943 su un peschereccio colpito da un sottomarino inglese (24). A Rovigo il comune vuole erigere una statua di un gatto randagio molto amato in città e morto investito da un’auto un mese fa (25) (26).

A Genova è stato aperto un museo dedicato ai serial killer dove c’è anche una statua in cera di Donato Bilancia, condannato a tredici ergastoli per aver compiuto 17 omicidi tra il 1997 e il 1998 (27). A Torino è stato aperto un museo delle torture e dei serial killer in cui è esposta una sedia inquisitoria del sedicesimo secolo con le cinghie per stringere l’imputato mentre gli aculei gli penetravano nella carne (28). A Milano il palazzo seicentesco della biblioteca comunale non ospiterà più i libri e diventerà un museo, ma non si sa ancora di che cosa (29). Sempre a Milano è stato allestito un museo del patriarcato, aperto fino al 21 marzo, con finalità divulgative sulle questioni di genere (30). A Napoli ottanta persone cieche o ipovedenti potranno toccare per un giorno la celebre statua del Cristo velato conservata nel museo Cappella Sansevero (31).