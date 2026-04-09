A Rho (Milano) un uomo che voleva ereditare i beni della zia ha cercato di terrorizzarla dandole fuoco ai vestiti o disegnandoci sopra delle croci nere, il tutto per convincerla che la casa era infestata dal demonio (1). A Castiglione (Torino) un’anziana titolare di un bar ha lasciato in eredità dei panini per tutti i frequentatori del suo storico locale (2). A San Giovanni Valdarno (Arezzo) un uomo malato da tempo aveva lasciato una cena pagata al ristorante per i suoi amici perché dopo la sua morte brindassero alla sua memoria (3). A Roncade (Treviso) un uomo che si è suicidato ha lasciato un’eredità di seicentomila euro ai suoi concittadini, destinandoli in parte al comune e in parte ad alcune associazioni (4). A Reggio Emilia un’anziana ha lasciato in eredità centomila euro “alla badante Valentina”, ma lavorando per lei due donne chiamate Valentina il giudice ha disposto l’annullamento del lascito (5). A Lucca un uomo ha vinto la causa contro l’amante del padre, che prima di morire aveva regalato alla donna decine di migliaia di euro, sottraendoli all’eredità (6). A Mantova l’esecutore testamentario di una donna morta nel 2021 sarà processato con l’accusa di essersi intascato due milioni di euro, sottraendoli ai legittimi eredi (7). A Torino John Elkann rischia di essere rinviato a giudizio per truffa ai danni dello stato nel controverso caso sull’eredità di sua nonna (8).

A Caserta un uomo è stato condannato per truffa perché aveva venduto a un convento di suore un abbonamento di ottanta euro a una rivista distribuita in realtà gratuitamente (9). Un ex dirigente della Roma è indagato nel caso di un calciatore che avrebbe pagato trentamila euro sperando di essere ingaggiato in una squadra professionistica (10). A Mulazzano (Lodi) l’allenatore della locale squadra di calcio era squalificato ma è andato a bordo campo vestito da prete per dare indicazioni ai suoi giocatori, ingannando l’arbitro (11). A Roma un finto agente segreto circolava con un lampeggiante sull’auto e prometteva assunzioni nei servizi di sicurezza in cambio di soldi (12). A Napoli il direttore dell’ispettorato del lavoro è accusato di aver incassato centinaia di migliaia di euro da cittadini stranieri promettendogli posti di lavoro inesistenti (13). A Nocera Inferiore (Salerno) ignoti hanno creato un falso profilo Facebook del vescovo per truffare i sacerdoti della diocesi (14). A Montecassiano (Macerata) una ragazza è stata convinta di poter guadagnare soldi mettendo migliaia di like su Telegram a prodotti venduti online, ma era una truffa in cui ha perso 7.500 euro (15) (16). A San Pietro in Cariano (Verona) un’impiegata di un’azienda è stata licenziata perché credendo vera un’email falsa del suo capo, frutto di una truffa, aveva fatto un bonifico estero per conto dell’azienda (17). A Venezia un dipendente della basilica di San Marco, con un’invalidità dell’85 per cento, è stato licenziato per le troppe assenze dovute alle sue patologie, poi è stato reintegrato dal giudice ma ora è troppo malato per tornare al lavoro (18). A San Giovanni Rotondo (Foggia) un sagrestano del santuario di padre Pio è stato licenziato dai frati cappuccini per aver condotto una vertenza sindacale, ma ora altri tre sagrestani della basilica di San Nicola (Bari) hanno avanzato le stesse richieste ai loro datori di lavoro, frati domenicani (19) (20).

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A Taranto un cassiere di un supermercato è stato licenziato con l’accusa di aver bevuto una bottiglietta d’acqua, che lui però sostiene di aver pagato (21). A Faenza (Ravenna) un impiegato di banca è stato licenziato per aver inviato a una collega un video porno, sebbene lui sostenga che ignorava i contenuti del file inoltrato alla collega “per farsi aiutare ad aprirlo” (22). A Mori (Trento) il manager di un ristorante McDonald’s è stato licenziato per aver chiuso il locale due ore prima a causa della carenza di personale e dell’eccesso di clienti, ma il tribunale lo ha reintegrato (23). A Milano durante la design week si terrà una mostra per celebrare l’apertura del primo ristorante McDonald’s in Italia, avvenuta quarant’anni fa (24). A Vittorio Veneto (Treviso) una persona ha prenotato un tavolo per 25 persone ma poi non si è presentato nessuno, causando l’ira del ristoratore (25). A Genova un ristorante ha introdotto una caparra obbligatoria di venti euro per ogni prenotazione superiore alle sette persone (26). A Marina di Cecina (Livorno) è stato scoperto un ristorante con ottanta lavoratori in nero e 430mila euro di incassi non dichiarati (27). A Palmi (Reggio Calabria) due uomini hanno dato fuoco a un ristorante perché il personale del locale aveva impedito loro di saltare la fila (28). A Torino un cuoco stellato ha ricoperto il pavimento del suo ristorante con la sabbia per dare un tocco marino al locale, invitando i clienti a entrare a piedi nudi (29). A Milano un rifugiato afgano che si era nascosto in un furgone per scappare dal suo paese ha aperto un ristorante di cucina tradizionale afgana destinato a clienti milanesi (30). Uno studente di Roma in viaggio di studio negli Stati Uniti ha ottenuto più di trenta milioni di visualizzazioni con un video su TikTok in cui ha preso in giro il cibo di un sedicente ristorante italiano a Frisco (Texas) (31) (32).

A Ravenna un tiktoker di 31 anni è stato denunciato per vilipendio perché postava sul social network recensioni ironiche delle messe (33). A Villaricca (Napoli) un noto tiktoker che vendeva barboncini online è stato denunciato perché teneva i cani in gabbia e in pessime condizioni sanitarie (34). A Frosinone un tiktoker napoletano conosciuto come “Gerry terremoto” è stato arrestato per spaccio (35). A Torino è stata arrestata una banda di rapinatori che strappavano le collane e i gioielli filmandosi e postando i video su TikTok (36). A Roma un rapinatore è stato riconosciuto e arrestato perché realizzava i suoi colpi con un braccio ingessato (37). A Vignola (Modena) un rapinatore inseguito dalla polizia ha cercato di evitare l’arresto arrampicandosi su un albero e nascondendosi tra i rami (38). A Biella un ragazzino di tredici anni è andato a rapinare un ufficio postale con una pistola giocattolo (39). A Roma un rider è stato rapinato dai clienti a cui aveva portato le pizze (40). A Roma un rider è stato preso a bastonate da un altro rider che lo accusava di essere troppo lento nel prendere l’ordine (41). A Modena lavora come ciclofattorina una donna che compirà sessant’anni a maggio ed è stata soprannominata “nonna rider” (42). A Firenze diversi rider hanno protestato sostenendo di essere pagati due euro a consegna e per sopravvivere devono lavorare fino a dodici ore al giorno (43). A Torino il tribunale ha costretto Glovo ad assumere come lavoratore subordinato un driver che era stato licenziato a causa dell’algoritmo della piattaforma (44). A Napoli il sindacato di destra Ugl ha organizzato una manifestazione di rider contrari alla contrattualizzazione sotto la sede della Cgil, che ha parlato di “azione intimidatoria” (45) (46). A Firenze gli studenti di un liceo hanno ordinato del cibo su Glovo e se lo sono fatti consegnare dal rider a scuola attraverso una finestra al pian terreno, provocando non poche polemiche (47) (48).

Un sondaggio realizzato tra gli studenti di Vicenza ha rivelato che il 37 per cento di loro scapperebbe all’estero se fosse reintrodotta la leva militare (49). A Roma circa trecento studenti universitari kazaki si sono riuniti per festeggiare con balli e musica il nauryz, cioè l’inizio della primavera (50) (51). All’università di Verona si è tenuto un seminario condotto da un dirigente di CasaPound (52). A Brescia è scoppiata una polemica sulla “stanza del silenzio” dell’università, dedicata al raccoglimento di studenti di ogni fede ma secondo alcuni usata solo dai ragazzi islamici, che l’avrebbero riempita di tappeti e cartelli in arabo (53). A Bolzano il museo di scienze naturali è stato contestato dalla destra per una mostra scientifica sulla varietà dei comportamenti sessuali in natura, come le relazioni omosessuali tra delfini e la capacità di cambiare genere di alcune piante (54). A Venezia il tribunale ha inviato alla corte costituzionale gli atti di una causa intentata da una coppia gay che vuole adottare un bambino e adesso la consulta dovrà decidere se il divieto previsto dalla legge italiana è anticostituzionale (55). A Napoli tra due mesi si terrà il primo evento pubblico dell’associazione Gay conservatori lanciata dall’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale (56). A Latina il tribunale ha concesso il cambio di sesso anagrafico a una persona senza che fosse avvenuto l’intervento chirurgico (57). A Reggio Emilia una coppia si è data appuntamento alle 5 per fare sesso nella sala pesi di una palestra aperta 24 ore (58). A Genova è stato assolto un diciottenne che aveva fatto sesso consenziente con la sua ragazza di tredici anni (59) (60). In Italia il 7 per cento delle donne e il 20 per cento degli uomini hanno sperimentato rapporti sessuali a tre o più persone (61). A Feltre (Belluno) un anziano prete sostiene di essere stato ricattato da una donna con cui aveva avuto rapporti sessuali e che per estorcergli denaro gli aveva detto di essere incinta (62).

Questo testo è tratto dalla newsletter Cronache.

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