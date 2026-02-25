A Limbiate (Monza) è stato lanciato l’allarme sulla diffusione tra gli adolescenti del protossido d’azoto, un gas esilarante venduto legalmente per caricare i sifoni di panna montata ma usato per riempire palloncini dai quali poi è aspirato (1) (2). A Villa Carcina (Brescia) sono stati arrestati otto ragazzi, di cui alcuni minorenni, che oltre ad alcune armi nascondevano decine di bombolette di protossido d’azoto (3). A Gardone val Trompia (Brescia) il sindaco ha vietato il possesso di protossido d’azoto dopo il ritrovamento in strada di bombolette e resti di palloncini (4). A Brescia tre persone sono state arrestate per aver ricevuto dai Paesi Bassi un pacco di mdpv, una droga importata con la falsa dizione “sali da bagno” (5). Ad Ascoli ogni anno gli spacciatori fanno provviste di droga in vista dell’arrivo in città di migliaia di ragazzi per il carnevale (6) (7). A Novara uno studente universitario di chimica è stato arrestato perché in camera da letto aveva allestito un laboratorio per la produzione di metanfetamine e dmt, una sostanza allucinogena nota come “la molecola dello spirito” (8) (9). A Bari tre uomini sono stati denunciati perché compravano con false ricette grandi quantità di clonazepam e pregabalin, ansiolitici che in dosi elevate e mescolati all’alcol provocano un effetto di benessere e distacco dalla realtà (10). Nel centro di Genova è stato fermato uno spacciatore di Rivotril, il principale marchio commerciale del clonazepam (11). Sempre a Genova un uomo è stato arrestato perché aveva nello zaino un chilo e mezzo di funghi allucinogeni a base di psilocibina (12). A Chieti un ospedale pubblico ha cominciato a curare una donna di 63 anni affetta da depressione resistente con funghi allucinogeni di psilocibina, somministrati a basse dosi e in compresse (13) (14). A Roma sono stati arrestati tre poliziotti accusati di aver venduto ad alcuni spacciatori panetti di hashish e marijuana sequestrati a un’altra banda di trafficanti mentre erano in servizio (15). Sempre a Roma uno spacciatore nascondeva la droga all’interno di lucchetti come quelli usati dai bed and breakfast per custodire le chiavi (16). A Sesto San Giovanni (Milano) uno spacciatore vendeva sigarette elettroniche riempite con liquido a base di cannabis illegale (17).

A Padova un pensionato di 69 anni è stato condannato a due anni di carcere perché coltivava circa quattrocento piante di marijuana, che secondo i legali della difesa gli servivano per lenire i dolori cronici legati all’età (18). A Marmirolo (Mantova) è stato denunciato uno spacciatore di 76 anni noto come “nonno ecstasy” (19) (20). A Macerata un pensionato di 67 anni è stato trovato con tredici chili di marijuana in auto (21). L’età media dei pazienti italiani che fanno uso di cannabis terapeutica comprata in farmacia è di sessant’anni, più di un terzo ha superato i 65 anni (22). A Brescia gli ultras della squadra locale di calcio hanno rotto lo storico gemellaggio con quelli del Cesena perché questi ultimi avevano accusato di spaccio gli ultras del Milan, a cui i bresciani sono pure gemellati (23). A Viterbo un noto ultras della Lazio detto “la iena” è stato ucciso a coltellate e il principale sospettato è un altro ultras della Lazio (24). A Manduria (Taranto) una quarantina di ultras della squadra locale di calcio hanno urlato contro una dirigente di polizia insulti sessisti (25) (26). A Ponsacco (Pisa) gli ultras della squadra locale di calcio hanno picchiato un guardalinee, mandandolo in ospedale, e hanno cercato di interrompere la partita contro il Vada (Livorno) nascondendo i palloni (27). Gli ultras del Bari hanno diffuso un comunicato per dire che la loro squadra “fa vomitare” (28). Quelli del Salerno hanno appeso uno striscione definendo i loro giocatori “pagliacci” (29). A Palazzolo (Brescia), dopo una rissa tra gli ultras della squadra locale di calcio e quelli della Pistoiese, i primi hanno diffuso un comunicato per definire “incompetenti” i carabinieri, che a detta loro non hanno garantito l’ordine (30). Sempre a Palazzolo, in un capannone industriale sono stati trovati a lavorare in nero otto minorenni di età compresa tra gli otto e i sedici anni (31). A Pomezia (Roma) un noto ristorante di pesce è stato chiuso perché sfruttava una sessantina di lavoratori a chiamata, di cui due minorenni, tutti pagati in nero e in contanti (32). A Collegno (Torino) i carabinieri hanno scoperto un cantiere in cui cinque muratori su sei erano pagati in nero e il ponteggio era irregolare (33). A Brescia la procura ha chiesto il rinvio a giudizio dei due titolari di uno skilift in val Palot, che secondo le accuse avevano nascosto la morte sul lavoro di un loro dipendente, spostando il cadavere su una pista di sci (34). A Taranto la procura ha messo sotto inchiesta una cinquantina di dipendenti dell’azienda sanitaria locale (asl) sospettati di aver manipolato di notte le liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici (35). A Civitavecchia la procura sta indagando per istigazione al suicidio quattro persone che avevano scritto contenuti violenti sui social network contro i genitori del femminicida Claudio Carlomagno, che si sono poi impiccati in garage (36). A Milano la procura ha messo sotto inchiesta quattro poliziotti, uno dei quali con l’accusa di aver ucciso un uomo fermato durante un controllo e gli altri perché sospettati di aver posizionato una pistola accanto al cadavere, facendo così credere che il collega aveva sparato per legittima difesa (37).

Davanti alla procura di Ponzano (Roma) si è tenuto un flash mob per invitare la magistratura a intervenire sul caso di circa trecento cani husky tenuti in un allevamento in cui sarebbero maltrattati (38). A Mantova un uomo ha ucciso a fucilate il cane del vicino perché secondo lui voleva mangiarsi i suoi porcellini d’India (39). A Teolo (Padova) un infermiere ha riportato gravi ferite dopo essere stato aggredito da due cani corsi di un paziente presso cui si era recato per una visita a domicilio (40). A Caserta un cane è rimasto gravemente ferito da una trappola d’acciaio messa da ignoti bracconieri per catturare illegalmente i cinghiali (41). A Gualdo Tadino (Perugia) un uomo ha avuto un malore ed è morto in casa da solo, poi i suoi tre cani pitbull rimasti senza cibo ne hanno mangiato le spoglie (42). A Visano (Brescia) un uomo di ottant’anni che stava lavorando in un cantiere è morto cadendo da una scala per un malore (43). A Cisternino (Brindisi) una donna è morta per un malore mentre stava vegliando la salma del marito nell’ospedale in cui l’uomo era appena deceduto (44). A Milano un senza tetto è morto per un malore sui gradini esterni del velodromo Vigorelli: è l’ottava persona morta per strada in città dall’inizio dell’inverno (45). Nel 2025 sono morti per strada in Italia 414 senza tetto, più di uno al giorno, nella grande maggioranza dei casi maschi, con un’età media di 46 anni, il 44 per cento erano italiani e il 56 per cento stranieri (46).

A Manciano (Grosseto) è stata messa in vendita una villa di lusso a settanta milioni di euro (47). A San Giorgio Canavese (Torino) una villa di lusso abitualmente usata per banchetti ed eventi è stata messa sotto sequestro perché la sera ci si trovavano diverse lavoratrici sessuali, sfruttate dal proprietario della villa stessa (48). A Verona il vescovo ha tenuto una veglia di preghiera contro la prostituzione e la tratta delle donne (49). A Perugia sono sotto processo otto cittadini nigeriani accusati di aver costretto diverse connazionali a prostituirsi, facendo loro un rito vudù (50). A Latina una lavoratrice sessuale che aveva provato a corrompere un carabiniere è stata prosciolta in tribunale perché nel frattempo si è resa irreperibile e secondo i giudici non era a conoscenza del processo a suo carico (51). A Palermo un’associazione culturale propone passeggiate turistiche a pagamento nei vicoli e negli stabili in cui fino al 1958 si esercitava la prostituzione (52). A Milano e a Cortina d’Ampezzo (Belluno) si è registrato un forte incremento della domanda di lavoratrici sessuali durante il periodo delle olimpiadi invernali (53) (54). Per le Olimpiadi invernali sono arrivati a Milano circa cinquecentomila turisti (55). Gli atleti e le atlete olandesi che si trovano a Milano per le Olimpiadi invernali hanno detto che girare in bici in città è terribile a causa delle buche (56). Il treno per collegare Bergamo all’aeroporto di Orio al Serio doveva essere pronto per le Olimpiadi invernali, invece sarà ultimato tra un anno (57). La cittadina di Cervia (Ravenna) ha lanciato la sua campagna di promozione turistica per la prossima estate con cartelloni e led luminosi nei luoghi in cui si svolgono le Olimpiadi invernali (58). A Trento un politico locale ha detto che il problema nella sua provincia non è l’overtourism ma lo shit-tourism, riferendosi a quanti “spendono poco, imparano nulla e lasciano rifiuti” (59). A Bologna è scoppiata una polemica perché una travel blogger ha diffuso un video in cui definisce la città “la più disgustosa d’Italia”, riferendosi in particolare all’odore di urina (60). A Mira (Venezia) un giovane imprenditore ha cominciato a produrre una linea di valigie già ammaccate in modo che i proprietari non si addolorino quando subiscono un’ammaccatura (61).

