Un’inchiesta condotta da un consorzio giornalistico formato tra gli altri da The Continent, iStories, Dossier Center, All eyes on Wagner, Forbidden stories e OpenDemocracy ha esaminato una serie di documenti, per un totale di più di 1.431 pagine in russo, che sono stati inviati in forma anonima alla redazione di The Continent. I documenti sono stati verificati dai partner e rivelano piani strategici, biografie dei dipendenti, rapporti, registri contabili e riassunti delle campagne di disinformazione condotte nel 2024 dalla struttura che ha preso il posto del braccio propagandistico della Wagner, la compagnia di mercenari creata dal defunto Evgenij Prigožin.

Al centro di tutto c’è quella che nei documenti è chiamata la “società”, una rete di esperti incaricata di orchestrare campagne propagandistiche con un budget di più di 7,2 milioni di dollari (da spendere in Africa e in America Latina) per il 2024. Forbidden Stories scrive che “le operazioni, supportate da ingenti risorse finanziarie e dirette dal servizio informazioni estero russo, si estendono dal Mali alla Bolivia, passando per il Sudafrica. Mirano a condizionare l’opinione pubblica e a consolidare gli interessi russi all’estero”. In Africa sono stati presi di mira 22 paesi (dei trenta citati in totale nei documenti), in particolare la Repubblica Centrafricana, il Mali, il Sudafrica, il Niger e l’Angola.

Il funzionamento della propaganda della Wagner in Africa, ricorda Forbidden Stories, era stato svelato in passato da giornalisti come il centrafricano Ephrem Yalike, che dal 2019 al 2022 aveva lavorato per il gruppo. Oggi è fuggito dal paese ed è sotto protezione della Platform to protect whisteblowers in Africa (Pplaf). Yalike aveva raccontato che scrivendo anche solo tre articoli per 50 dollari l’uno, guadagnava più del suo stipendio mensile. Il lavoro consisteva nel trattare argomenti favorevoli alla Russia, promuovere l’operato della Wagner in Africa e raccontare le proteste contro le Nazioni Unite nel suo paese.

La rete per cui lavorava Yalike è ancora presente: secondo The Continent, in tempi più recenti si è riorganizzata con il nome di StratConsult, con sede a San Pietroburgo, sotto la guida di un ex agente della Wagner, Sergei Sergeyevich Klyukin. Nel dicembre 2025 impiegava più di sessanta persone, che pagavano con contanti e criptovalute le campagne propagandistiche africane. La StratConsult è stata ufficialmente chiusa nel novembre scorso, dopo che sono stati svelati i documenti alla base dell’inchiesta. Ma nulla impedisce che possa riapparire sotto altro nome, sottolinea il giornale.