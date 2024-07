Il 20 giugno, alcuni giorni dopo la chiusura del vertice del G7 a Borgo Egnazia, la presidente del consiglio Giorgia Meloni è tornata sulla strategia italiana per l’Africa chiamata “piano Mattei”. In un videomessaggio ha citato la “decisione di contribuire, con un impegno finanziario che può arrivare fino a 320 milioni di euro, a uno dei progetti della Partnership for global infrastructure and investment che è la realizzazione del ‘corridoio di Lobito’, il sistema infrastrutturale che collegherà l’Angola allo Zambia, attraverso la Repubblica Democratica del Congo”. Secondo Meloni il progetto offrirà “opportunità anche per le imprese italiane”. La Partnership for global infrastructure and investment è considerata la risposta dei paesi del G7 alla Belt and road initiative di Pechino, nota anche come “nuova via della seta”.

Ma cos’è il corridoio di Lobito? Negli ultimi tempi, dopo la promessa dei nuovi finanziamenti e le notizie dei primi contratti di fornitura, si è tornato a parlarne. Gestito da un consorzio formato da tre multinazionali specializzate nella realizzazione di grandi infrastrutture o nel trasporto delle materie prime (la Trafigura, nata in Svizzera ma oggi con sede a Singapore; la Mota-Engil, portoghese; la Vecturis, belga), è una ferrovia lunga 1.300 chilometri che collega la costa atlantica dell’Angola con le regioni dell’entroterra africano ricche di minerali, quindi il sud della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e lo Zambia. L’obiettivo è favorire l’esportazione di materie prime fondamentali per la la transizione energetica, perché usate, tra le altre cose, nella fabbricazione di batterie per veicoli elettrici o telefoni.