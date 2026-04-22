A Pescia (Pistoia) un’azienda ha pubblicato un annuncio per la ricerca di personale specificando che “il settimo giorno Dio si riposò ma tu non sei Dio” (1). A Rimini due studenti minorenni di un istituto alberghiero lavoravano come stagisti in un bar con turni di quattordici ore al giorno senza pause (2). A San Tammaro (Caserta) un allevatore di bufale pagava i suoi dipendenti due euro all’ora in nero per lavorare dieci ore al giorno senza pause (3). A Passirano (Brescia) un’azienda che forniva manodopera ad aziende vitivinicole pagava i braccianti meno di cinque euro all’ora, in nero e senza pause (4). A Scurzolengo (Asti) il titolare di una nota cantina ha cominciato a produrre anche gin, vermouth e bitter, sostenendo che il vino costa troppo e non piace ai ragazzi (5). A Verona un noto chef ha annunciato che a causa dei prezzi troppo alti del vino nel suo ristorante propone i mezzi calici (6). A Firenze c’è l’antica tradizione delle “buchette del vino”, piccole aperture nei muri con sportelli in legno da cui è somministrato il vino, ma molte sono false e posticce, per turisti, con prezzi fino a 15 euro al bicchiere (7). A Verona una viticoltrice ha detto che la fiera Vinitaly ormai è come il festival di Sanremo (8). In Veneto nella rubrica di un giornale locale è stato creato un personaggio chiamato Gelmo Vacamora, anziano contadino che produce vini rifiutando l’uso di droni e intelligenza artificiale da lui definiti “putanade moderne” (9). A Castell’Arquato (Piacenza) sarà rievocata la visita del pontefice Paolo III, avvenuta cinquecento anni fa, in un’iniziativa intitolata “Il papa del buon bere”, perché il papa apprezzò molto i vini locali (10). A Trani (Barletta) un critico gastronomico sostiene che Trump sragiona perché è astemio (11). A Grottaglie (Taranto) il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha detto che i negoziati tra Iran e Stati Uniti a Islamabad sono falliti perché mancava il vino (12).

A Vicenza un uomo ubriaco che guidava un monopattino è stato condannato come se fosse stato al volante di un’auto e la pena di cinque mesi è stata confermata dalla cassazione (13). A Carpaneto (Piacenza) un automobilista ubriaco finito in un canale si è salvato ma poi è stato condannato a un anno di reclusione (14). A Brescia un uomo, evaso dai domiciliari, è stato arrestato mentre guidava una moto palesemente ubriaco (15). A Biella un uomo è stato fermato dai carabinieri perché dopo aver bevuto troppo faceva pipì su un muro (16). A Roma l’azienda per la pulizia urbana ha trovato in strada mille materassi abbandonati nel solo mese di febbraio (17). La statale 163 amalfitana tra Vietri sul Mare (Salerno) e Meta (Napoli) è stata giudicata da un sito specializzato inglese la strada più bella d’Europa e la quarta più bella del mondo (18). Le buche nelle strade di Palermo sono al centro di un brano musicale satirico lanciato con successo sui social network (19). A Foligno (Perugia) si terrà un concerto per handpan, uno strumento musicale circolare in acciaio simile a uno scudo, inventato in Svizzera una ventina di anni fa (20). A Luino (Varese) si terrà una performance intitolata “Sonata per tubi” (21). Ad Avellino un giornale online ha duramente criticato la canzone di successo Al mio paese delle cantanti Levante, Brancale e Delia, perché offrirebbe un’immagine stereotipata, vecchia e folcloristica del meridione (22). A Roma si è esibito in piazza un poliziotto-rapper che canta brani sulla legalità (23). A Livorno diversi musicisti si stanno mobilitando contro l’ordinanza comunale che riduce a tre i giorni all’anno in cui si può suonare musica all’aperto (24). A Grosseto un musicista cattolico con problemi di salute ha composto un’opera liturgica per ringraziare i medici e gli infermieri che lo hanno in cura (25).

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A Forte dei Marmi (Lucca) un prete ha fatto multare un locale da cui proveniva musica ad alto volume mentre passava una processione (26). Centinaia di fedeli cattolici hanno fatto una fiaccolata da San Benigno a Bosconero (Torino) per sostenere il loro parroco, allontanato dalla curia perché in canonica teneva marijuana e serpenti esotici (27) (28). A Lesmo (Monza) l’associazione nazionale partigiani ha criticato un parroco perché celebrerà le prime comunioni il 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo (29). A Bologna un prete esorcista ha lanciato l’allarme sui falsi sacerdoti che svolgono esorcismi fasulli in cambio di denaro (30). Ad Arcisate (Varese) un parroco ha organizzato una trappola insieme ai carabinieri per far arrestare un falso prete che gli chiedeva soldi, sostenendo che li avrebbe donati ai poveri (31) (32). A Parma il titolare di un autosalone ha venduto a un pensionato una vettura usata, truccandone pesantemente il contachilometri (33). Ad Avezzano (L’Aquila) alcuni distributori di benzina erogavano gasolio per caldaie spacciato per carburante diesel, molto più caro (34). In Trentino agisce una banda di truffatori che convince gli anziani a investire tramite un’app chiamata Lino il maialino salva soldino (35). A Pisa una donna truffava gli anziani presentandosi con un falso distintivo di vigile urbana (36). A Roma i vigili urbani hanno cominciato a usare delle maschere per fingere di essere persone comuni e non essere riconosciuti dai truffatori del gioco delle tre campanelle (37). A Terni un vigile urbano assunto a tempo indeterminato si è licenziato il primo giorno di lavoro (38). A Montebelluna (Treviso) i vigili hanno fatto una multa da diecimila euro a una coppia che faceva sesso di giorno in un giardino pubblico (39). A Rimini una coppia di turisti statunitensi è stata denunciata perché faceva sesso in spiaggia all’ora di pranzo (40). A Trevico (Avellino) ignoti hanno rubato dieci chili di ori nella cattedrale (41). A Frosinone è caccia al decapitatore di statue sacre che prima ha tolto la testa a un padre Pio e poi a una madonna di Lourdes (42) (43). A Nocera Inferiore (Salerno) ignoti hanno distrutto una statua della madonna conservata in un’edicola sacra del centro (44). Ad Alatri (Frosinone) si è tenuta una messa di riparazione dopo il ritrovamento in una chiesa di una statua della madonna di Fatima gettata per terra e capovolta (45). Nel cimitero di Persichello (Cremona) è stato recitato un rosario dopo la profanazione di una tomba durante la quale sono stati dati alle fiamme il teschio e le ossa di una defunta (46). Nel cimitero del Verano a Roma un uomo ruba le fotografie di donne defunte (47). Ad Azzano Decimo (Pordenone) il danneggiamento di alcuni cipressi del cimitero ha fatto pensare a una profanazione vandalica, ma poi si è scoperto che erano stati dei cervi con le loro corna (48). A Trieste sarà costruito l’unico cimitero islamico in Italia totalmente indipendente, ispirato a quello creato nel 1849 dall’impero austro-ungarico per i mercanti turchi e i soldati bosniaci di stanza nella città giuliana (49) (50). Nel cimitero di Bologna l’impianto di cremazione è stato chiuso a causa delle eccessive emissioni inquinanti (51). A Udine la diocesi ha proibito i funerali in chiesa a chi poi vuole disperdere le ceneri della persona defunta (52). A Napoli è stato riaperto ai visitatori uno storico cimitero popolare noto per il culto delle “anime pezzentelle”, con cui si adottava un defunto povero e senza nome offrendogli preghiere in cambio di protezione (53) (54).

Questo testo è tratto dalla newsletter Cronache.