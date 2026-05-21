A Valdagno (Vicenza) il parroco ha stampato e distribuito nei bar centinaia di “buoni confessione” per chi bestemmia (1). A Venezia una donna ha messo un annuncio su Facebook per trovare un prete che benedisse l’urna cineraria del padre, dato che il suo parroco era impegnato (2). A Caldiero (Verona) un prete scomunicato perché si è sposato con un uomo ha celebrato un funerale davanti a un centinaio di persone (3) (4).

A Genova un parroco-influencer che ha più di ottocentomila follower sui social media è stato promosso responsabile comunicazione della diocesi (5). A Castiglion Fibocchi (Arezzo) un parroco ottantenne si è lamentato perché, a causa della crisi delle vocazioni, è responsabile anche di altre nove chiese in varie frazioni di campagna, quindi deve andare su e giù in auto per dire messa (6). A Padova un frate ha fatto arrestare un uomo che si era arrampicato sui ponteggi della basilica di Sant’Antonio per rubare le offerte (7).

A Firenze l’allenatore della squadra di calcio della città ha patteggiato una multa di 2.250 euro per aver bestemmiato durante una conferenza stampa (8). A Valfabbrica (Perugia) la locale squadra di calcio, che gioca in un torneo dilettanti, è stata sanzionata con una multa da 1.300 euro perché alcuni suoi tifosi hanno circondato l’arbitro e i guardalinee, e gli hanno sputato addosso (9). A Pordenone una famiglia è stata multata perché in giardino custodiva senza permesso tre capre nane, due galline cinesi e un coniglio (10). A Roma è stata fatta una multa di cinquecento euro a un turista neozelandese perché si era tuffato nella fontana di Trevi (11).

A Faenza (Ravenna) un uomo ha preso una multa di cinquecento euro perché aveva allestito una postazione da barbiere sulla panchina di un giardino pubblico (12). A Monfalcone (Gorizia) gli organizzatori della festa per il capodanno bengalese devono pagare una multa di mille euro perché i brani struggenti cantati dalla band erano amplificati a volume troppo alto (13). Sui monti in provincia di Cuneo, nel parco nazionale del Monviso, un uomo ha preso una multa di seicento euro per aver raccolto seicento fiori di genziana (14). Ad Abbiategrasso (Milano) una commerciante ha preso una multa di 4.500 euro perché per smaltire i rifiuti edili di una ristrutturazione si era affidata a una ditta che li ha scaricati per strada (15).