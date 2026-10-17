A marzo le autorità della metropoli cinese Shenzhen hanno autorizzato le consegne notturne con veicoli a guida autonoma. L’idea è quella di innescare una nuova ondata di crescita per l’industria locale (Shenzhen è uno dei poli dell’alta tecnologia cinese), soprattutto nel settore dei trasporti e in quello della robotica. Ma l’esperimento lascia intravedere la possibilità di profondi cambiamenti anche nel mondo del lavoro, in particolare di quello notturno. Yu Enyuan, fondatore e amministratore delegato della Neolix Technologies, un’azienda specializzata nelle vetture a guida autonoma (attualmente dispone di una flotta di 27mila veicoli attivi in trecento città di quindici paesi), sostiene che “queste innovazioni riducono uno dei costi più ostinati della logistica: il personale. Un ‘robovan’ non chiede lo straordinario per il turno di notte, non si stanca alle 3 del mattino e non ha bisogno di un supplemento per guidare sotto la pioggia”.

Secondo i dati ufficiali, in Cina ogni giorno circolano in media 520 milioni di pacchi. Dietro a quelle consegne, afferma Yu, “ci sono autisti che fanno più di un centinaio di fermate al giorno con orari massacranti: un’attività estenuante e ripetitiva, più adatta a un robot che a una persona. Noi facciamo un lavoro che le persone non vogliono fare o non sono in grado di fare”.

Le aziende cinesi hanno investito pesantemente nella cosiddetta physical Ai, o intelligenza artificiale fisica, l’insieme di software, robot e macchine in grado di agire nel mondo reale e svolgere compiti in modo perfettamente autonomo. Sono più di cento le città del paese asiatico che hanno aperto le loro strade ai veicoli a guida autonoma. Da quando è partito l’esperimento di Shenzhen i percorsi coperti dal servizio della Neolix sono diventati 437 e hanno attirato l’interesse dei giganti delle consegne Meituan e JD.com. Ad agosto l’azienda della JD.com che si occupa di logistica disponeva di più di cento robovan e copriva altrettanti percorsi notturni a Shenzhen. A settembre, invece, la Meituan ha lanciato un servizio di consegne notturne con i droni.