In questi giorni, per capire la portata e le possibili conseguenze della vittoria di Donald Trump, molti commentatori citano il precedente delle elezioni del 1980 . Come oggi, il paese era governato da un’amministrazione democratica impopolare, quella di Jimmy Carter, che per restare al potere provò a spostare l’attenzione sulla pericolosità del programma politico del suo sfidante, Ronald Reagan. I due candidati furono vicini nei sondaggi per tutta la campagna elettorale, ma alla fine il repubblicano stravinse. Gli elettori erano arrivati alla conclusione che la continuità con Carter era un rischio maggiore del cambiamento con Reagan. Un ragionamento simile sembra aver spinto tantissime persone a votare per Trump il 5 novembre.

La portata di questa rottura è descritta dalle due immagini in basso. La prima mostra l’orientamento dei vari gruppi demografici. Si vede che rispetto alle elezioni del 2020 il candidato repubblicano ha continuato a guadagnare consensi tra i sostenitori più fedeli – bianchi non laureati, sia uomini sia donne, persone tra i 44 e i 65 anni – e ne ha recuperati moltissimi nelle fasce in cui storicamente ha sempre fatto più fatica: i giovani, gli afroamericani, le persone di origine latinoamericana.

Nella mappa invece si vede che lo spostamento verso destra ha toccato quasi ogni zona del paese. Ogni freccia corrisponde a una contea: le blu mostrano uno spostamento a sinistra rispetto alle elezioni precedenti, le rosse uno spostamento a destra. Più le frecce sono lunghe, più lo spostamento è stato grande. Rispetto al 2020 Trump ha aumentato i margini di vittoria in stati solidamente repubblicani, come la Florida e il Texas, e ha accorciato il divario in quelli democratici, come New York, Illinois, New Jersey e Virginia. Nella sua newsletter Nate Silver ha raccontato che il clima a New York la mattina dopo il voto era molto diverso rispetto a otto anni fa, quando Trump vinse per la prima volta. “Quando stamattina ho camminato per New York, sono rimasto sorpreso da quanto tutto sembrasse normale. Niente a che vedere con il 2016, quando sembrava di essere nell’apocalisse degli zombie”.

I dati sui voti dai vari quartieri della città confermano la sensazione di Silver: “Nel Queens Trump ha preso il 38 per cento dei voti, contro contro il 21,8 per cento del 2016. Ha guadagnato ancora di più nel Bronx, passando dal dieci al 27 per cento”. Dinamiche simili sono state registrate in altri grandi centri urbani dove vivono molti elettori neri e ispanici, tra cui le contee che comprendono Filadelfia, Detroit e Las Vegas. Dalla mappa si capisce anche che i democratici non hanno perso così tanti consensi negli stati considerati decisivi, in particolare Michigan, Wisconsin e Pennsylvania (le frecce lì sono meno po’ più corte), ma Trump ha guadagnato abbastanza per ribaltare l’esito rispetto a quattro anni fa (Biden aveva conquistato tutti e tre gli stati e anche Arizona e Georgia). Tutte queste frecce sommate spiegano come Trump sia riuscito a conquistare per la prima volta il cosiddetto voto popolare, cioè a prendere la maggioranza dei voti a livello nazionale.

Quello che è successo il 5 novembre smentisce alcuni degli assunti che in questi anni abbiamo usato per descrivere la politica americana, a cominciare dall’idea che Trump fosse troppo estremista per riuscire ad allargare la propria base elettorale.

In realtà a questo punto della sua carriera politica, dopo otto anni in cui ha alzato continuamente il tiro facendo e dicendo cose sempre più violente, il suo estremismo è normalizzato. Non vuol dire che piaccia alla maggioranza del paese, ma evidentemente non è percepito come il problema più urgente dalla maggior parte degli statunitensi. Negli exit poll condotti a livello nazionale, il 54 per cento degli elettori ha concordato sul fatto che Trump fosse su posizioni “troppo estreme”, ma alcune di quelle persone hanno votato comunque per lui. Secondo un sondaggio di VoteCast, il 55 per cento degli elettori ha dichiarato di essere molto o abbastanza preoccupato che Trump possa guidare gli Stati Uniti in una direzione più autoritaria; eppure quasi uno su sei di quegli elettori lo ha sostenuto. “Una dimostrazione impressionante della loro disponibilità a rischiare un futuro incerto pur di abbandonare un presente inaccettabile”, ha scritto Ronald Brownstein sull’Atlantic.