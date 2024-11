Contrariamente a ciò che pensavano i suoi sostenitori più convinti, Harris non ha saputo creare una mobilitazione massiccia a suo favore, un movimento paragonabile a quello per Barack Obama. Una parte consistente dei voti per Harris è dovuta all’ostilità nei confronti di Trump, la stessa che aveva premiato Biden nel 2020. Il ritiro di Biden a luglio ha provocato un immenso sollievo tra i democratici che vedevano all’orizzonte una sconfitta inevitabile. Harris, sessant’anni, avrebbe potuto quanto meno dare battaglia. Ma la decisione di Biden è stata presa troppo tardi per adottare una strategia coraggiosa.

Harris ambiva a diventare la prima donna alla presidenza degli Stati Uniti, vendicando la sconfitta di Hillary Clinton del 2016. La vicepresidente ha invece sbattuto contro l’ultimo soffitto di cristallo, segnando un nuovo passo falso nel progresso difficile ma costante delle donne verso le cariche di maggiore responsabilità, in un paese in grado di rinnovarsi sempre ma che oggi è profondamente spaccato. Simbolo potente della diversità, figlia del giamaicano Donald Harris e dell’indiana Shyamala Gopalan , Kamala incarna gli Stati Uniti del ventunesimo secolo. Ma questo secolo è anche quello dei movimenti populisti di destra dai risvolti autoritari, che hanno lanciato un assalto contro lo stato di diritto e le istituzioni, intercettando il risentimento popolare e approfittando di un ecosistema mediatico in cui ognuno sta dentro la propria bolla.

Durante la campagna elettorale Harris non ha mai fatto riferimento al suo lavoro come vicepresidente, citando invece spesso la sua esperienza di procuratrice distrettuale di San Francisco (eletta nel 2003) e poi di procuratrice generale della California (a partire dal 2010). La storia di una donna di legge impegnata a combattere i gruppi criminali, il traffico di droga e le grandi multinazionali è stata idealizzata come in un fumetto Marvel, trasformandola in una sorta di Capitan America. Questa narrativa sembrava ideale per sconfiggere Donald Trump, condannato in sede penale, riconosciuto responsabile di una molestia sessuale in sede civile e incapace di nascondere il suo apprezzamento per il leader cinese Xi Jinping o il suo omologo russo Vladimir Putin. Il bene contro il male, l’eterna drammaturgia della politica statunitense. I democratici pensavano che sarebbe bastato.

Eppure, fino all’ultimo, Harris ha faticato a creare un legame con gli elettori. Quando si rinuncia alla spontaneità il rischio è di apparire troppo calcolatori. “Ho vissuto una vita piena”, ha dichiarato la vicepresidente a Detroit il 21 ottobre. “Sono una moglie, una sorella, una madre adottiva. Amo cucinare”. Difficile riassumere meglio la sua difficoltà nel raccontarsi al di là di un elenco.

Harris non è un prodigio della politica, ma è una studente diligente. Ha imparato dalle delusioni, per esempio dalla sua esperienza mediocre alle primarie democratiche del 2019. Conosce il valore della lealtà e della disciplina. Durante i primi due anni di vicepresidenza in pubblico ha sempre nascosto il suo stato d’animo. Come poteva trovare il suo posto accanto a Biden, lui stesso costretto a ricoprire il ruolo ingrato di vicepresidente per otto anni all’ombra di Obama? Sempre rispettoso e incoraggiante nei suoi confronti, il presidente non le ha però lasciato molto margine di manovra. Quando Harris ha provato a cimentarsi con il tema dell’immigrazione, ha scoperto che non poteva fare nulla a causa dell’impasse al congresso. Ma quell’esperienza le è valsa il soprannome di “zarina della frontiera”, affibbiatole dai sostenitori di Trump.