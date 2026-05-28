È il paradosso da cui parte l’analisi dell’economista Sam Peltzman , secondo cui dopo la pandemia di covid il livello di felicità negli Stati Uniti è precipitato in modo improvviso e senza precedenti storici. I sondaggi raccontano un paese depresso, pessimista e sfiduciato.

Siamo abituati a sentir parlare di “crisi dell’occidente”, un’espressione elastica dentro cui si tende a far rientrare dinamiche varie – il declino dell’influenza geopolitica, le difficoltà economiche, il calo demografico, la polarizzazione politica, la sfiducia nelle istituzioni – e posti distanti tra loro, dagli Stati Uniti all’Europa fino all’Australia. Per quanto sia possibile e utile individuare tendenze comuni, usare l’idea di “occidente” come un blocco omogeneo finisce spesso per appiattire realtà molto diverse, rendendo difficile capire la natura specifica delle varie crisi e la loro reale gravità.

Questa distanza tra i dati e la percezione collettiva negative spinge da tempo esperti e commentatori a cercare una spiegazione. Su Substack Derek Thompson ha scritto che le ipotesi avanzate sono diverse e tutte abbastanza condivisibili, ma nessuna del tutto convincente. C’è chi attribuisce il malessere al declino della religione e all’avanzata del secolarismo individualista: una società che rinuncia al senso di comunità insito nella religione e meno spirituale sarebbe inevitabilmente più fragile. Ma il processo di secolarizzazione negli Stati Uniti va avanti da decenni, mentre il crollo della felicità è improvviso e coincide con il 2020.

Altri puntano il dito contro le disuguaglianze economiche e il capitalismo statunitense, meno regolamentato che altrove. Questa spiegazione ha molto di vero, ma ha dei limiti: negli anni successivi alla pandemia i salari più bassi sono cresciuti più rapidamente di quelli alti, e molte famiglie hanno migliorato il proprio reddito. Inoltre il calo della soddisfazione personale colpisce soprattutto gruppi relativamente privilegiati: bianchi, laureati, persone anziane.

La terza grande accusa ha a che fare con gli smartphone, i social media e il clima tossico che si è creato online. L’uso dei telefoni e dei social media è certamente associato all’aumento di ansia e depressione, soprattutto tra i giovani, ma anche in questo caso il problema precede di molto il 2020. Lo stato di salute psicologica dei giovani peggiora da almeno quindici anni, mentre il tracollo registrato nei sondaggi è stato più rapido e generalizzato. I social media, insomma, possono aver aggravato la situazione, ma non bastano a spiegare da soli il fenomeno.