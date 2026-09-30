È la domanda che attraversa un lungo saggio di Shatz che Internazionale ha pubblicato all’inizio dell’anno. Parte da James Baldwin, intellettuale e scrittore afroamericano, che già nel 1959 definiva “America” un concetto “quasi del tutto indefinito ed estremamente controverso”. Shatz segue quella disputa lungo la storia del paese, in cui da sempre la promessa democratica convive con la supremazia bianca, e le libertà proclamate in patria convivono con la violenza esercitata dentro e fuori dai confini. E si arriva a Trump, che sta provando a sciogliere questa ambiguità riducendo l’America a uno “stato-fortezza”, costruito contro immigrati, nemici interni e avversari esterni.

Il 3 ottobre, al teatro Comunale di Ferrara, parleremo di Stati Uniti con Marina Catucci, corrispondente del manifesto da New York; Tom McTague, direttore del settimanale britannico New Statesman; e Adam Shatz, editor per gli Stati Uniti della London Review of Books. Sarà inevitabile parlare di Donald Trump, delle cose che ha fatto nel suo secondo mandato e delle conseguenze che potrebbero avere sulle elezioni imminenti. Ma cercheremo di andare un po’ più a fondo, partendo da una domanda: che cos’è l’America oggi?

Shatz osserva che spesso sono proprio le persone arrivate da fuori, o costrette a lottare per i propri diritti nella “terra della libertà”, a vedere con maggiore chiarezza queste contraddizioni e a prendere sul serio le promesse americane. È il caso di C.L.R. James, scrittore e storico nato a Trinidad, che si trasferì negli Stati Uniti nel 1938. Nel libro Giacobini neri, James aveva raccontato la rivoluzione haitiana, la rivolta degli schiavi di Saint-Domingue contro il dominio coloniale francese che all’inizio dell’ottocento portò all’indipendenza di Haiti.

Nel 1952 fu arrestato dagli agenti dell’immigrazione, rinchiuso a Ellis Island, a New York, e l’anno dopo espulso come sovversivo. Pur avendo sperimentato direttamente la precarietà di chi vive negli Stati Uniti senza farne pienamente parte, non smise di ammirarne le tradizioni democratiche. Il “conflitto essenziale” del paese, secondo lui, stava proprio nella distanza tra quegli ideali e la realtà dell’oppressione razziale e di classe.

Proprio Haiti fu uno dei primi paesi a dover fare i conti con questa contraddizione. Come ricorda Shatz citando la storica Mae Ngai, nel 1794, pochi anni dopo la nascita degli Stati Uniti, il primo programma federale di reinsediamento dei rifugiati stanziò l’equivalente di 440 milioni di dollari per aiutare i coloni francesi che fuggivano dalla rivoluzione haitiana. George Washington, James Madison e Thomas Jefferson accolsero così degli schiavisti in un paese dove, scrive Shatz, la schiavitù era “la condizione stessa della libertà dell’uomo bianco”.

Quando, dagli anni settanta del novecento, furono gli haitiani a cercare rifugio negli Stati Uniti, l’accoglienza fu molto diversa. I cosiddetti boat people – uomini e donne che cercavano di raggiungere la Florida su piccole imbarcazioni, spesso senza documenti – venivano fermati e sottoposti rapidamente alle procedure di espulsione.

Oggi una dinamica simile si verifica più a nord. Il 7 agosto Jeanne, un’haitiana che viveva da cinque anni negli Stati Uniti e lavorava vicino a Charlotte, in North Carolina, ha ricevuto un messaggio dell’ufficio immigrazione. Il suo status legale era terminato e il permesso di lavoro non era più valido. Ha spento la localizzazione del telefono, temendo che l’Ice potesse trovarla. Jeanne era riuscita a restare negli Stati Uniti grazie al Temporary protected status (Tps), il programma che permette a persone provenienti da paesi colpiti da guerre, disastri o crisi gravi di vivere e lavorare legalmente nel paese. Quella protezione aveva consentito a centinaia di migliaia di haitiani di lavorare, prendere casa in affitto, andare a scuola e fare vita di comunità.